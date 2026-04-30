카카오게임즈, 1분기 영업손실 255억…매출 33% 감소

카카오게임즈 CI. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 올해 1분기 실적 부진을 이어가며 적자를 기록했다. 신작 공백이 이어지면서 전반적인 매출 감소 흐름이 지속된 모습이다.

카카오게임즈는 30일 2026년 1분기 연결 기준 매출 약 829억 원, 영업손실 약 255억 원을 기록했다고 밝혔다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 매출은 전년 동기 대비 약 33%, 전분기 대비 약 16% 감소했으며, 영업손실 역시 이어졌다.

사업 부문별로 보면 PC 온라인 게임 매출은 약 279억 원으로 전년 동기 대비 4% 증가했으나, 전분기 대비로는 7% 줄었다. 반면 모바일 게임 매출은 약 550억 원으로 전년 동기 대비 43%, 전분기 대비 20% 감소하며 전체 실적 하락에 영향을 미쳤다.

회사 측은 이번 실적에 대해 기존 라이브 타이틀의 매출이 안정화 단계에 접어든 가운데, 신작의 기여도가 제한적이었던 점이 주요 요인으로 작용했다고 설명했다.

카카오게임즈는 2분기부터 다양한 장르와 플랫폼을 아우르는 신작 준비에 속도를 높이며 하반기 반등 기반 마련에 집중한다는 계획이다.

최근에는 2.5D MMORPG ‘프로젝트 OQ(가칭)’의 소규모 포커스 그룹 테스트(FGT)를 진행했다. 2D 도트 그래픽과 세계관 등 핵심 요소에서 긍정적인 평가를 받으며 기대감을 끌어올렸다. 또한 6월 중 대작 온라인 RPG ‘아키에이지 크로니클’의 비공개 테스트를 앞두고 있으며, 출시를 앞둔 주요 타이틀들의 완성도 점검에도 박차를 가하고 있다.

이와 함께 대형 MMORPG ‘오딘 Q’를 비롯해 전략 어드벤처 RPG ‘던전 어라이즈’, 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 ‘갓 세이브 버밍엄’, 서브컬처 육성 시뮬레이션 ‘프로젝트 C(가칭)’ 등 다양한 신작을 모바일, PC, 콘솔 등 여러 플랫폼을 통해 순차적으로 선보일 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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