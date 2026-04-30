알파드라이브원, 5월 싱글·팬콘 이어 8월 컴백까지…‘최고 신인’ 굳힌다

신인 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 데뷔 후 첫 컴백을 확정했다. 기존 5월 프롤로그 싱글에서 8월 미니 2집까지 이어지는 연속 서사를 예고한 가운데, 2026년 최고 신인의 자리를 지킬 수 있을 지 주목된다.

알파드라이브원은 올해 1월, 2026년 첫 데뷔 K-팝 그룹으로 강렬한 출발을 알렸다. 오늘(30일) 0시 팀 공식 SNS를 통해서는 오는 5월 26일 오후 6시 프롤로그 싱글 ‘노 스쿨 투모로우(No School Tomorrow)’로 컴백 소식과 함께 타이틀 시퀀스 영상을 공개했다.

공개된 타이틀 시퀀스는 변화하는 날씨를 모티브로 한 연출로 몰입도를 높이며 궁금증을 자극했다. 거칠고 자유로운 매력 속에서도 알파드라이브원 특유의 낭만적인 무드를 담아 컴백 기대감을 끌어올렸다. 이와 함께 관련 콘텐츠를 가장 빠르게 확인할 수 있는 프로모션 사이트를 동시 오픈하며 관심을 집중시키고 있다.

알파드라이브원은 데뷔 당시 초대형 신인으로 주목받으며 존재감을 각인시킨 데 이어, 서바이벌 출신 보이그룹 최초로 싱글 발매로 차별화된 컴백 행보를 이어간다.

이들은 프롤로그 싱글 ‘노 스쿨 투모로우’로 첫 컴백 서사의 포문을 열고, 8월 발매 예정인 미니 2집까지 이어지는 탄탄한 흐름 속에서 꾸준한 화제성과 상승세를 이어갈 예정이다. 초여름의 낭만과 일상 탈출의 에너지를 담은 싱글 발매에 이후 팬 콘서트 투어 ‘스타로드(STAR ROAD)’를 개최해 글로벌 팬들과의 접점을 넓힌다.

한편, 알파드라이브원은 지난해 엠넷 ‘보이즈2플래닛’으로 탄생한 데뷔조다. 리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현까지 8인조로 구성되어 있으나 이번 앨범 활동은 건우를 제외한 7인조로 활동한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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