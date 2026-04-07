롯데월드 전망대서 만나는 ‘스타워즈’

롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니 컴퍼니 코리아(디즈니코리아)와 손잡고 스타워즈 테마 체험형 공간 ‘스타워즈 : 어보브 더 갤럭시’(사진)를 선보인다. 이번 협업은 오는 10일부터 6월 28일까지 진행된다.

행사 기간 동안 서울스카이 전 구간은 스타워즈 세계관을 반영한 공간으로 재구성된다. 관람객 동선 전반에 걸쳐 캐릭터와 장면을 활용한 연출을 배치해, 도심 전망을 하나의 체험형 콘텐츠로 확장했다.



전시는 총 6개 구간으로 구성된다. 지하 1층 웰컴존에서 은하계로 진입해 조명과 그래픽을 활용한 우주 통로를 거쳐 지하 2층에서는 오는 5월 개봉 예정인 만달로리안과 그로구 테마 공간을 경험할 수 있다. 여기서 전망층으로 이동하는 스카이셔틀 탑승 대기 구간 역시 LED 조명과 그래픽을 활용해 광속 이동을 연상시키는 연출을 적용했다. 서울스카이의 핵심 체험 요소인 스카이셔틀은 우주 테마 미디어 콘텐츠와 결합해 약 1분 만에 117층까지 이동하는 과정 자체를 하나의 콘텐츠로 구성했다. 최상층인 121층은 스타워즈 시리즈에 등장하는 우주선에서 착안한 공간으로 꾸며졌다. 이곳에서는 다스베이더 등 주요 캐릭터 스태츄와 함께 사진 촬영이 가능하다. 현장에는 협업 굿즈도 마련된다. 서울스카이 관계자는 “글로벌 IP와의 협업을 통해 전망 공간을 체험형 콘텐츠로 확장하는 시도를 이어가고 있다”며 “전시와 체험이 결합된 새로운 관광 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]