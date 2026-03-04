한화, 2026 스프링캠프 종료…연습 11경기서 5승1무5패

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화는 4일 훈련을 끝으로 지난 1월 25일부터 시작한 2026 호주-일본 스프링캠프를 모두 마쳤다.

1차 호주 멜버른 캠프에서는 기본기와 전술 강화를 중심으로 훈련하다 호주 멜버른 에이시스와 3차례 평가전으로 훈련 성과를 확인했다. 2차 일본 오키나와 캠프에서는 8차례 연습경기로 실전 감각을 끌어올렸다.

한화는 이번 캠프기간 열린 총 11차례 연습경기를 진행했다. 호주 1무2패, 일본 5승3패 등 총 5승1무5패를 기록했다.

호주에서 일본에 이르기까지 준비했던 훈련을 차질 없이 소화한 한화 선수단은 내부 경쟁으로 인한 팽팽한 긴장감을 유지하며 귀국을 맞이하게 됐다.

신인 오재원과 최유빈도 스프링캠프 완주로 성장한 모습을 보이며 기대요소로 자리를 잡았다. 오재원은 연습경기에서 팀 내 가장 많은 11안타를 기록했고, 최유빈은 내야 유틸리티 자원으로서 존재감을 드러냈다.

김경문 감독은 “이번 캠프를 통해 팀의 좋은 점들을 많이 발견했다. 연습경기를 치르며 수비에서 좋은 모습과 타격에서 팀 배팅이 많이 나온 점을 칭찬하고 싶다. 새로운 투수 몇 명도 기대해볼 수 있을 것 같다”며 “한국으로 돌아가 선수들과 마지막으로 준비를 잘해서 좋은 모습으로 팬분들을 찾아뵙겠다”고 말했다.

한화 선수단은 5일 인천국제공항을 통해 귀국한다. 오는 9일과 10일 대전에서 퓨처스팀과 연습경기를 치르며 시즌 준비를 이어간다.

