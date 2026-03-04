그룹 '아일릿(ILLIT)'의 데뷔곡 '마그네틱(Magnetic)'이 일본에서 또 하나의 의미 있는 기록을 추가했다.

4일 일본 오리콘에 따르면, 아일릿의 미니 1집 '슈퍼 리얼 미(SUPER REAL ME)'의 타이틀곡 '마그네틱(Magnetic)'이 지난 1일까지 누적 3억 28만 9729회 재생됐다.

오리콘은 "'마그네틱'은 '주간 스트리밍 랭킹'에 첫 등장한 지 101주 만에 3억 스트리밍을 달성했다. 이는 같은 차트 내 해외 여성 아티스트 중 최단기간 기록"이라고 설명했다.

'마그네틱'은 2024년 3월 발매와 동시에 전 세계적인 인기를 구가했다. 이 곡은 국내 주요 음원 차트 정상을 석권한 것은 물론, 오리콘 '주간 스트리밍 랭킹'(2024년 6월 17일 자)에서 역대 여성 그룹의 단일곡 중 가장 빠른 속도로 1억 스트리밍 고지를 밟았다.

특히 K-팝 데뷔곡 최초·최단기로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'과 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에 진입했다.

글로벌 차트에서 장기 흥행하고 있는 점도 눈길을 끈다. '마그네틱'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 K-팝 그룹 데뷔곡 중 가장 빠른 속도로 누적 재생 수 7억 회(2025년 11월 기준)를 넘어섰다. 또한 발표된 지 약 2년이 된 현재까지도 대중적 인기의 가늠자로 여겨지는 멜론 일간 차트에 붙박이로 자리하고 있다.

한편 아일릿은 오는 14~15일 양일간 서울 티켓링크 라이브 아레나(옛 핸드볼경기장)에서 첫 번째 투어 '아일릿 라이브 '프레스 스타트♥?' 인 서울(ILLIT LIVE 'PRESS START♥?' in SEOUL)'의 포문을 연다. 이 공연은 선예매 첫날 일찌감치 전 회차 매진됐다.

