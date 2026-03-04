배인혁X노정의 ‘동거 로맨스’ 통했다…‘우주를 줄게’ 142개국 1위

배인혁과 노정의의 동거 로맨스 드라마 ‘우주를 줄게’(tvN)가 해외에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

4일 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에 따르면 우주를 줄게는 방영 첫 주 미주·유럽·오세아니아·중동·인도 지역에서 시청자 수 기준 주간 순위 1위로 진입했으며, 미국·브라질·프랑스·인도·아랍 에미리트 등 주요 국가를 포함한 142개 국가 및 지역에서 시청자 수 기준 1위에 이름을 올렸다. 평점 10점 만점에 9.7점을 기록하는 등 열띤 반응을 이끌었다

뿐만 아니라 일본 유넥스트(U-NEXT) 전체 드라마 순위에서 3위, 한류아시아 순위에서는 2위를 차지하며 이목을 집중시켰다.

우주를 줄게는 사돈으로 얽힌 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분), 그리고 이들의 20개월 조카 선우주(박유호 분)가 어쩌다 가족이라는 이름으로 뭉치게 된 동거 라이프를 그린다. 유쾌한 웃음 속 감동과 설렘을 선사하며 국내외 시청자들을 매료시켰다는 평가다.

호평의 중심에는 배인혁과 노정의, 우주 박유호의 아기자기한 케미스트리가 있다. 수많은 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 무장해제 시킨 박유호의 특급 열연과 배인혁과 노정의의 육아 초보 삼촌이모 모먼트가 몰입도를 높이고 있다.

시청자들의 반응을 즉각적으로 확인할 수 있는 SNS 댓글, 우주 패밀리의 모습이 담긴 숏폼 동영상 등에서도 국내는 물론 해외에서까지 높은 조회수를 기록하며 뜨거운 호응을 짐작게 한다. 이와 함께 “이상적인 가족상”, “미래의 내 아이를 위해 저장해 두고 싶은 영상” 등 가족애를 다룬 스토리에 대한 글로벌 팬들의 따뜻한 반응 역시 이어지고 있다.

HBO Max 관계자 역시 “현재 HBO Max가 서비스되는 동남아 국가 및 지역에서 유저들의 긍정적인 리뷰와 더불어 좋은 시청 추이를 보이고 있다”고 고무적인 성과를 전했다.

한편 지난 방송에서는 선태형의 아버지 선규태(류승수 분)의 두 얼굴이 드러났다. 과거의 삶을 반성하는 척하며 선태형과 우현진에게 접근한 이유가 선우진(하준 분)의 사망보험금을 노린 것이었단 사실은 반전과 함께 큰 충격을 안겼다. 우현진까지 위협하기 시작한 그의 행보가 향후 전개에 대한 궁금증을 증폭시킨 가운데, 선규태의 만행이 선태형과 우현진의 관계에 어떤 변화를 가져오게 될지 이목이 집중된다.

