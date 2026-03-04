‘첫사랑 아이콘’ 박진영, 로맨스 남주 굳힌다

‘박진영표’ 청춘 로맨스가 다시 시작된다.

오는 6일 첫 방송되는 JTBC 새 금요시리즈 ‘샤이닝’은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마. 박진영은 극 중 세상을 정확하게 바라보는 지하철 기관사 연태서 역을 맡아 시간의 흐름 속에서도 변하지 않는 한 사람의 진심을 그려낼 예정이다.

연태서는 ‘오늘만 무사히’를 목표로 살아가는 현실적인 인물로 미래의 거창한 꿈보다 현재에 충실하며 스스로 자립에 성공한 독립적인 성격의 소유자다. 박진영은 이번 작품에서 10대부터 30대까지, 한 인물의 시간을 관통하는 감정의 흐름을 그려내며 감정보다 책임이 앞서는 사랑을 담아낸다. 말보다 행동으로 진심을 증명하고, 흔들림 속에서도 선택을 이어가는 연태서의 서사는 박진영 로맨스의 또 다른 확장을 예고한다.

앞서 그는 tvN ‘미지의 서울’을 통해 섬세한 감정 연기로 시청자들의 호평을 이끌어냈다. 과장되지 않은 눈빛과 절제된 표현으로 관계의 온도를 차곡차곡 쌓아 올리며, 현실 공감형 로맨스 남주로 확실한 인상을 남겼다. 특히 ‘호수·미지’ 커플은 종영 이후에도 꾸준히 회자되며 깊은 여운을 남겼고, 작품이 끝난 뒤에도 서사가 사랑받았다는 점에서 박진영의 로맨스 저력을 입증했다.

박진영은 작품 선택 이유에 대해 “그저 예쁘기만 한 청춘이 아니라, 현실적인 문제로 힘들어하고 이별하는 이야기라는 점이 매력적으로 다가왔다”고 밝혔다. 이어 연태서에 대해 “조건 없는 믿음으로 곁을 지키는 인물”이라며 애정을 드러냈다. 또한 “가장 평범하고 일상적인 이야기가 가장 아름다운 이야기라고 생각한다”며 시청자들이 공감할 감정에 집중해 달라고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

