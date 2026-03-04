빅뱅, 데뷔 20주년 글로벌 투어 확정…YG와 다시 손잡았다

사진 = 지드래곤 SNS 계정

그룹 빅뱅이 올해 데뷔 20주년을 맞아 글로벌 투어에 나설 예정이다.

4일 YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서는 “빅뱅 멤버들과 공연을 개최하기로 합의한 상태”라고 밝혔다. 이어 “오랜 시간 손발을 맞춰왔기 때문에 어려운 점은 없을 것이라 생각한다”며 “완벽하고 훌륭한 공연을 만들기 위해 YG 스태프 모두 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

빅뱅은 2006년 데뷔 이후 ‘거짓말’, ‘하루하루’, ‘마지막 인사’, ‘루저(Loser)’ 등 수많은 히트곡을 발표하며 2세대 대표 아이돌 그룹으로 자리매김했다. 2022년 4월 ‘봄여름가을겨울’을 발표한 이후 팀 명의의 신곡은 없었지만, 멤버들은 다양한 무대를 통해 끈끈한 우정을 이어왔다.

멤버들은 그동안 20주년을 계기로 팀 활동 재개 의지를 꾸준히 밝혀왔다. 현재 지드래곤, 태양, 대성은 YG를 떠나 각기 다른 소속사에서 활동 중이지만, 이번 공연을 통해 다시 한 번 YG와 손을 잡고 특별한 무대를 선보일 전망이다.

특히 지드래곤은 최근 솔로 팬 미팅에서 “올해 빅뱅이 20주년 컴백을 한다”고 직접 언급하며 기대감을 높였다. 이번 월드투어는 20년 음악 여정을 기념하는 자리이자, 오랜 시간 케이팝 흐름을 함께 만들어온 YG와 빅뱅이 다시 손을 잡는다는 점에서 의미가 크다. 구체적인 투어 일정과 지역은 추후 공개된다.

한편, 빅뱅은 다음 달 미국 캘리포니아에서 열리는 대형 음악 축제 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌에도 출연한다. 글로벌 무대에서 존재감을 재확인한 뒤 본격적인 투어에 돌입할 전망이다.

