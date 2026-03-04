K-헤어케어 신흥강자와 함께… 삼성, 7일 KCC전서 ‘모에브’ 브랜드데이 연다

사진=삼성썬더스농구단 제공

남자프로농구(KBL) 삼성은 오는 7일 오후 2시에 열리는 KCC와의 홈경기에 ‘모에브(moev)’ 브랜드 데이를 진행한다. 헤어케어 브랜드 모에브(moev)는 2024∼2025시즌부터 삼성과 두 시즌째 파트너십을 지속하고 있다.

이날 경기장 광장에 위치한 모에브 브랜드존에서는 인증샷 이벤트, 농구 골대 럭키 이벤트 등 다양한 행사를 진행하며 1000개의 ‘모에브 아누카틴 샴푸’를 경품으로 증정한다. 이뿐만이 아니다. 경기중에는 전광판 이벤트와 모에브만의 스페셜 응원 타임, 공연 등이 진행되며, 유니폼 및 광고판을 통한 브랜드 노출도 함께 진행한다.

모에브는 2024년 7월 배우 한예슬을 모델로 론칭한 뒤 누적 판매 100만개를 돌파하며 K-헤어케어 신흥 강자로 자리매김했다.

대표 제품 아누카틴 샴푸는 감각적인 향과 세련된 패키징으로 소비자 호응을 얻으며 완판 행진을 이어가고 있다. 올리브영 올영세일 헤어케어 카테고리 1위, 큐텐 메가와리 판매 1위를 기록하는 등 성과를 이어가고 있다.

글로벌 진출도 활발하다. 실리콘투, YesStyle 등 글로벌 유통 파트너와의 협업을 기반으로 아시아를 넘어 유럽·북미까지 판매 채널을 확장하고 있다. 각 지역 바이어 및 리테일러들은 프리미엄 헤어케어 포지셔닝에 높은 관심을 보이며 추가 입점 및 라인 확장 문의를 이어가는 중이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

