넥써쓰, ‘씰M 온 크로쓰’ 19일 글로벌 출시

넥써쓰(NEXUS)는 플레이위드코리아와 공동 퍼블리싱하는 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘씰M 온 크로쓰(Seal M on CROSS)’가 오는 19일 글로벌 시장에 정식 출시된다고 4일 밝혔다.

씰M 온 크로쓰는 원작 ‘씰 온라인’ 고유의 카툰 렌더링 그래픽과 콤보 전투 시스템을 구현한 모바일 MMORPG다. 여기에 온체인 게임 플랫폼 ‘크로쓰(CROSS)’의 풀스택 생태계를 접목해 게임 내 활동이 실질적인 가치 창출로 연결되는 환경을 구축한 것이 특징이다. 사전등록 수 150만 건을 돌파하며 관심을 받고 있다.

넥써쓰는 기존 씰M을 즐긴 이용자들의 플레이 경험을 온체인 생태계로 확장하기 위해 여정과 초대(Journey’s and Invitation) 이벤트를 일부 권역을 대상으로 진행한다.

이용자는 플레이 기여도에 따라 씰M 온 크로쓰에서 활용 가능한 포인트를 획득할 수 있다. 해당 포인트를 사용해 씰M 온 크로쓰에서 펫, 코스튬 소환 티켓 등 성장에 필요한 아이템으로 교환할 수 있다.

이번 이벤트는 이용자의 누적된 게임 플레이를 새로운 게임 생태계의 가치와 연결하고, 서비스 간 경험의 연속성을 도모하기 위해 마련됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]