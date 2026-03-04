'레이디 두아' 2주 연속 글로벌 1위…'파반느' 4위 안착

배우 신혜선·이준혁 주연 '레이디 두아'가 2주 연속 글로벌 1위에 이름을 올렸다.

4일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 '레이디 두아'는 지난주 430만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록해 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.

국가별로는 한국·일본·대만·홍콩 등 8개국에서 1위를 차지했다. 총 49개국에서 상위 10위권에 들었다.

'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 '사라킴'과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 '박무경'의 이야기다. 신혜선이 '사라킴', 이준혁이 '박무경'을 연기했다.

공개 첫 주 비영어 쇼 부문 3위로 출발해 2주차에 1위에 올랐다. 3주차에도 정상을 유지했다.

비영어 쇼 부문에선 다수의 한국 콘텐츠가 10위권에 올랐다.

박신혜·고경표 주연의 '언더커버 미쓰홍'이 7위, 김혜윤·로몬 주연의 '오늘부터 인간입니다만'이 8위, 김선호·고윤정 주연의 '이 사랑 통역 되나요?'가 9위였다.

비영어 영화 부문에선 '파반느'가 330만 시청수를 기록해 4위에 등극했다.

'파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 '미성' '경록' '요한' 세 사람이 서로에게 빛이 돼주며 삶과 사랑을 마주하는 이야기를 그렸다.

고아성이 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을, 변요한은 록 음악을 좋아하는 자유로운 영혼의 소유자 요한을, 문상민은 꿈을 접고 현실을 사는 청년 경록을 연기했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]