'세이렌' 박민영 친구 송이우, 추락사 용의자 급부상…신스틸러 등극

배우 송이우가 '세이렌'에서 단 몇 장면만으로도 강렬한 존재감을 각인시키며 초반 미스터리의 중심에 섰다.

지난 2일과 3일 방송된 tvN 월화드라마 '세이렌'(연출 김철규, 극본 이영, 제작스튜디오드래곤·CAPE ENA)에서 송이우는 한설아(박민영)의 유일한 친구이자 로얄옥션 인근에서 바를 운영하는 황숙지 역으로 등장했다. 그리고 첫 회부터 충격적인 사건의 유력 용의자로 떠오르며 시선을 단숨에 사로잡았다.

황숙지는 차석 경매사 김윤지(이엘리야)의 평판을 전하며 등장했다. 친구를 향한 엇갈린 감정이 스치는 미묘한 눈빛은 단순한 조언 이상의 여운을 남겼다. 이어 바에서 로얄옥션 직원들의 대화를 예리하게 듣고 있는 모습은 사건의 흐름을 파헤치고 있는 듯한 분위기를 자아냈다.

결정적인 장면은 어두운 복도에서 펼쳐졌다. 김윤지의 추락사 직전, 그녀의 어깨를 밀치는 황숙지의 행동은 단숨에 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 짧은 순간이었지만 화면을 장악한 표정과 동선은 '범인인가, 또 다른 진실의 열쇠인가'라는 질문을 남기기에 충분했다.

2회에서도 황숙지는 흥미로움을 자아냈다. 한설아와 도은혁(한준우)의 대화를 자연스럽게 엿듣는 장면을 비롯해, 한설아와 차우석(위하준)의 미묘한 기류를 감지하고 조용히 물러나는 태도는 인물의 속내를 더욱 미궁 속으로 밀어 넣었다. 말보다 시선, 대사보다 침묵으로 서사를 쌓아 올리는 연기가 빛났다.

송이우는 2003년 영화 '은장도'로 데뷔해 다수의 드라마와 영화를 통해 탄탄한 연기 내공을 쌓아왔다. 티빙 오리지널 '장미맨션' 이후 오랜만의 드라마 복귀임에도 불구하고, 공백이 무색한 밀도 높은 연기로 황숙지를 입체적인 인물로 완성했다.

짧은 분량에도 장면마다 여운을 남기며 초반부터 추락사 사건의 핵심 인물로 떠오른 황숙지가 향후 어떤 진실을 드러낼지 관심이 집중된다.

