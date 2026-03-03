“외부 환경에 흔들리지 않고, 최선을 다할 계획이다.”

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 직접 유럽으로 건너가 코리안리거들을 만나고 왔다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 100일 앞으로 다가온 가운데, 유럽을 돌며 현지에서 활약 중인 선수들의 컨디션을 점검했다. 대한축구협회는 3일 “3월 A매치 2연전을 앞둔 홍명보 감독이 유럽파를 만났다”고 밝혔다.

홍 감독과 함께 김동진, 김진규 코치가 유럽을 돌았다. 지난달 중순 유럽으로 떠나 2주 동안 영국, 독일, 프랑스를 거쳤다. 경기를 보고 선수들과 얼굴을 마주했다. 협회에 따르면 코칭스태프는 먼저 영국으로 이동해 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티), 양민혁(코번트리)의 소속팀 경기를 차례로 지켜봤다. 이후 이들을 포함 백승호(버밍엄시티), 전진우(옥스퍼드), 황희찬(울버햄튼) 등 영국에서 활약하는 대표팀 선수들과 한 자리에서 모였다.

사진=대한축구협회 제공

영국 일정을 마치고 독일 뒤셀도르프로 향했다. 독일 프로축구 분데스리가에서 뛰고 있는 이재성(마인츠), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)와 면담했다. 분데스리가2(2부)에서 활약하고 있는 권혁규(카를스루어)의 경기도 지켜봤다. 이후 황인범(페예노르트), 독일 뮌헨에서 김민재(바이에른뮌헨)를 각각 만났다. 프랑스 파리서 이강인(PSG)과의 면담을 끝으로 1일 귀국했다.

일정 탓에 직접 만나지 못한 선수들은 포르투갈 코치진들이 경기를 관전한 뒤 면담을 진행했다. 코치진들은 조규성과 이한범(이상 미트윌란·덴마크), 이태석(FK 오스트리아 빈오스트리아), 이현주(FC 아로카·포르투갈), 양현준(셀틱FC·스코틀랜드) 등과 만났다.

홍 감독은 이날 축구협회를 통해 "여러 외부 상황으로 월드컵이 개막전부터 큰 관심을 받고 있는 것 같다"면서도 "우리 대표팀은 그런 외부 환경에 흔들리지 않고, 지금 현재 우리가 할 수 있는 것에 대해 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "이번 출장을 통해 대표팀의 주요 선수들의 컨디션을 체크하고, 다양한 얘기를 나눌 수 있었다"며 "앞으로 100일 앞으로 다가온 대회 개막전까지 전 스태프와 선수들이 각자의 위치에서 대회를 잘 준비하도록 하겠다"고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

