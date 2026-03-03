FC서울 레전드 고광민, 김포주니어FC 감독 취임

​사진=김포주니어

FC서울 레전드 고광민이 김포시에 위치한 김포주니어FC 감독으로 공식 취임하며 유소년 축구 지도자로서 새로운 출발을 알렸다고 3일 밝혔다.

고광민 감독은 K리그 명문 구단인 FC 서울에서 오랜 시간 활약하며 팀의 전성기를 이끈 레전드 선수다. 빠른 스피드와 헌신적인 플레이, 뛰어난 전술 이해도를 바탕으로 팬들의 큰 사랑을 받아왔다.

이번 김포주니어FC 감독 취임은 선수로서의 화려한 경력을 넘어, 후배 양성과 한국 축구의 미래를 위한 또 다른 도전이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

​​사진=김포주니어

고 감독은 취임 소감을 통해 “선수 시절 받았던 사랑과 경험을 이제는 아이들에게 돌려주고 싶다”며 “기술뿐 아니라 인성과 팀워크를 갖춘 선수로 성장할 수 있도록 돕는 지도자가 되겠다”고 밝혔다. 이어 “경기장에 있는 모두가 즐겁고 행복한 팀을 만드는 것이 제 축구 철학”이라며 “결과에만 집중하기보다 과정 속에서 함께 성장하는 팀 문화를 만들어가겠다”고 강조했다.

김포주니어FC 서경환 대표는 “풍부한 실전 경험과 프로 정신을 갖춘 지도자가 합류하게 되어 매우 기대가 크다”며 “아이들이 보다 체계적인 훈련 환경 속에서 성장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 전했다.

김포주니어FC는 이번 고광민 감독 선임을 통해 훈련 시스템을 한층 강화하고, 지역 유소년 축구 발전에 기여한다는 계획이다. 특히 프로 출신 지도자의 합류로 선수 육성의 전문성과 경쟁력이 크게 높아질 것으로 전망된다.

한편 김포주니어FC는 대한축구협회에 등록된 1종 유소년 축구클럽으로, 체계적인 선수 등록 시스템과 공식 대회 출전 자격을 갖춘 전문 클럽이다. 기술 훈련과 인성 교육을 병행하는 지도 철학을 바탕으로 김포 지역 축구 인재 양성에 힘쓰고 있으며, 이번 고광민 감독 선임을 계기로 훈련의 전문성과 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]