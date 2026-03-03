FC강릉·대전코레일 등 K3리그 5개 구단, K리그2 라이선스 신청

사진=한국프로축구연맹 제공

K리그2에 도전장을 내민다.

한국프로축구연맹은 K3리그 소속 FC강릉, 대전코레일FC, FC목포, 시흥시민축구단, 춘천시민축구단 등 총 5개 구단이 K리그2 승격을 위한 필수 요건인 ‘K리그2 라이선스’ 신청을 완료했다고 3일 밝혔다.

K3리그는 세미프로 리그다. K리그2 참가를 위해서는 프로팀 운영 기준 충족 여부에 대한 별도의 클럽 라이선스 심사를 통과해야 한다. 이에 따라 해당 5개 구단은 라이선스 신청 마감일인 지난달 27일까지 신청서 제출을 완료하며 K리그2 입성을 위한 첫 절차를 밟았다.

이들 구단은 오는 5월까지 K리그2 라이선스 기준 충족을 입증하는 증빙 서류를 제출해야 한다. 연맹은 제출 서류 심사와 함께 각 구단 사무국 및 홈 경기장에 대한 현장 실사를 실시할 예정이다.

평가는 인프라, 인사·행정, 법적, 재무, 스포츠, 마케팅 및 세일즈, 사회공헌 등 7개 분야에 걸쳐 진행된다. 이는 구단의 구조와 재정적 안정성 등을 종합적으로 검증하기 위한 절차다.

최종 승인 여부는 오는 6월 열리는 K리그 클럽자격심의위원회에서 결정된다. 위원회 승인을 거쳐 K리그2 라이선스를 취득한 구단이 올해 K3리그 우승을 차지할 경우, 승강결정전을 치를 자격을 얻게 된다.

K리그2∼K3리그 팀 간 승강결정전은 K리그2 최하위팀과 K3리그 우승팀의 맞대결로 진행된다. K리그2 팀 홈 경기장에서 단판으로 개최된다. 해당 경기에서 승리한 팀은 차기 시즌 K리그2에 참가하게 된다.

