두 번째 퍼스트 스탠드, 브라질 상파울루에서 열린다

올해로 두 번째를 맞이하는 리그 오브 레전드 이스포츠 국제 대회인 퍼스트 스탠드 토너먼트가 오는 16일부터 22일까지 7일 동안 브라질 상파울루에 위치한 라이엇 게임즈 아레나에서 열린다.

리그 오브 레전드(League of Legends; LoL)를 개발, 서비스하고 있는 라이엇 게임즈는 올해로 두 번째 열리는 '퍼스트 스탠드 토너먼트(First Stand Tournament; 이하 퍼스트 스탠드)'에 대한 세부 정보를 3일 공개했다.

퍼스트 스탠드는 매년 LoL 이스포츠의 시작을 알리는 국제 대회로, 2025년 처음 개최됐다. 각 지역을 대표하는 팀들이 시즌 초반 경쟁을 펼치는 무대로, 지역 간 라이벌 구도를 본격화하고 새로운 전략과 전술을 선보이는 장이다. 퍼스트 스탠드는 한 해의 이스포츠 흐름을 가늠하는 출발점이기도 하다.

2025년 첫선을 보인 퍼스트 스탠드는 각 지역에서 우승을 차지한 한 팀씩 출전했지만 두 번째를 맞이한 올해 퍼스트 스탠드는 LCK(한국)와 LPL(중국)에게 각각 두 팀씩 참가할 수 있도록 문호를 넓혔고 다른 네 개의 지역-LEC(유럽), LCP(아시아태평양), LCS(북미), CBLOL(브라질)-에서는 한 팀씩 출전한다. 퍼스트 스탠드에서 좋은 성적을 낸 팀의 지역은 오는 MSI(Mid-Season Invitational)에서 유리한 시드를 배정받는다.

LCK 대표로 젠지와 BNK 피어엑스가 출전하며 LEC의 G2 이스포츠(G2 Esports), LCP의 팀 시크릿 웨일스(Team Secret Whales), LCS의 라이언(LYON), 개최지인 CBLOL에서는 라우드(LOUD)가 출전한다. LPL 대표 두 팀은 3월 7일 확정되며 각 팀의 시드는 8일 결정된다.

참가팀이 5개에서 8개로 늘어나면서 올해 퍼스트 스탠드는 그룹 스테이지와 녹아웃 스테이지로 진행된다. 그룹 스테이지 조 편성은 8일 저녁 LPL 결승전이 종료된 이후 진행되며 8개 팀을 2개 조로 나눈다. 각 조 안에서 더블 엘리미네이션 방식으로 대결하며 상위 두 팀씩, 총 네 팀이 녹아웃 스테이지에 진출한다. 21일(토) 열리는 4강전에서 승리한 두 팀은 22일(일) 대망의 결승전에 나선다. 이번 퍼스트 스탠드의 모든 경기는 5전 3선승제, 피어리스 드래프트 방식으로 진행된다.

결승전에서 승리한 팀을 배출한 지역에게는 대한민국 대전에서 열릴 예정인 미드 시즌 인비테이셔널에서 플레이-인 스테이지를 건너뛰고 바로 브래킷 스테이지부터 출전할 수 있는 혜택이 주어진다.

젠지와 BNK 피어엑스가 대표로 출전하는 LCK는 2025년에 이어 2년 연속 우승을 노린다. 2025년 LCK 대표로 출전했던 한화생명e스포츠는 각 지역의 내로라 하는 강호들을 모두 꺾고 퍼스트 스탠드 초대 우승팀이라는 타이틀을 얻었다. 만약 이번 퍼스트 스탠드에서 LCK가 우승컵을 들어 올린다면 LCK는 라이엇 게임즈가 주최하는 세 개의 국제 대회-퍼스트 스탠드, 미드 시즌 인비테이셔널, 월드 챔피언십-에서 모두 2년 이상 연속 우승하는 쾌거를 달성한다.

이달 18일(수)부터 4월 15일(수)까지 전장의 사냥개 세나(Warhounds Senna) 스킨 및 관련 번들 판매 수익의 일부가 LoL 이스포츠 팀들에게 배분된다. 해당 스킨은 단독 구매, 테두리 번들, 크로마 번들 형태로 구매 가능하며 개별 크로마도 별도 판매된다.

퍼스트 스탠드가 열리는 상파울루 현장뿐만 아니라 전 세계 어디서든 LoL 이스포츠 공식 웹사이트(lolesports.com)에서 라이엇 아이디로 로그인 후 생중계를 시청하면 드롭 보상을 받을 수 있다. 결승전 경기 중에는 한정판 이블린 감정 표현이 드롭되며 이스포츠 월드컵 및 시크릿랩과 연계된 추가 깜짝 드롭도 제공될 예정이다.

이번 퍼스트 스탠드는 아마존 웹 서비스(AWS), 시스코(Cisco), 코인베이스(Coinbase), 이스포츠 월드컵(EWC), 글로반트(Globant), 하이퍼엑스(HyperX), 마스터카드(Mastercard), 오포(Oppo), 오페라 GX(OperaGX), 시크릿랩(Secret Lab), 버라이즌(Verizon) 등 세계적인 브랜드와 함께 한다.

