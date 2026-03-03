원바이오젠, ‘2026 구미박정희마라톤대회’ 공식 후원

사진=원바이오젠

창상피복재 및 의료기기·화장품 전문제조기업 원바이오젠(대표 김원일)은 지난 1일 ‘2026 구미박정희마라톤대회’를 공식 후원했다고 밝혔다.



이번 대회는 3월 1일 오전 8시 낙동강체육공원 제4주차장 일원에서 풀·하프·10km·5km 종목으로 진행됐다.

㈜원바이오젠은 약 3만명의 참가자 및 방문객을 대상으로 다양한 기념품과 사은품을 제공하고 현장 참여형 이벤트와 포토존을 운영하여 러너와 가족 단위 방문객들의 큰 호응을 얻었다. 특히 룰렛 이벤트에는 마라톤 시작 전부터 참여자가 몰리며 한동안 대기 줄이 부스가 설치된 축구장 끝에서 반대편 끝까지 이어질 정도로 뜨거운 열기를 보였다는 것이 업체 측 설명이다.

부스에서는 ▲기념품 증정 ▲원바이오젠 의료기기(MD) 제품 체험 ▲룰렛 경품 이벤트 ▲포토월 기념사진 촬영 및 이벤트 등을 중심으로, 다양한 현장 체험형 프로그램을 운영하였으며 완주 후 참가자들이 자연스럽게 들러 각종 즐길 거리를 누릴 수 있도록 하였다.

㈜원바이오젠 관계자는 “마라톤은 시민 누구나 참여할 수 있는 대표적인 생활체육 행사인 만큼, 현장에서 즐거운 경험을 더해 지역사회 건강한 러닝 문화 확산에 힘을 보태고자 했다”며 “앞으로도 지역과 함께하는 생활체육·공익 행사 참여를 지속적으로 확대해 나아가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]