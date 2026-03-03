월드 오브 워크래프트 신규 확장팩 ‘한밤’, 오늘(3일) 전 세계 동시 출시

블리자드 제공

블리자드 엔터테인먼트 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)의 세계혼 서사시(Worldsoul Saga)를 이어 나갈 신규 확장팩 월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight, 이하 한밤)이 3일 전 세계 동시 출시됐다.

신규 및 개편된 지역에서의 새로운 지역 이벤트, 플레이어 간 전투 지역, 던전과 구렁, 사냥감, 플레이어 하우징 등 풍성한 콘텐츠를 탐험하여 새로운 레벨 상한인 90레벨을 달성할 수 있다.

한국에서는 한밤 출시를 기념해 프렌치 부티크 호텔인 ‘레스케이프 서울 명동’ 및 국내 대표 제약 바이오 기업 HK이노엔의 음료 브랜드 ‘헛개수’와 브랜드 컬래버레이션을 진행한다.

먼저 레스케이프 서울 명동과의 협업을 통해 오는 14일부터 31일까지 코너 주니어 스위트 룸 객실 한 개를 ‘한밤’의 세계관과 ‘홈스윗홈’ 컨셉으로 꾸민 테마 룸을 선보인다. 객실 내에 PC존이 마련돼 신규 확장팩을 직접 플레이해볼 수 있으며, 숙박 시 월드 오브 워크래프트: 한밤이 브랜딩된 가운과 어메니티, 머그컵으로 구성된 굿즈 세트 1개를 받을 수 있다.

이와 함께 HK이노엔의 헛개수와는 게임 내 아이템과 연계한 프로모션을 전개한다. 출시일인 3일부터 네이버 스마트스토어 ‘컨디션몰’에서 헛개수 30병 패키지를 구매 시, 게임 내에서 사용할 수 있는 특별 탈것 아이템인 ‘증오벼림 불꽃이륜차’ 탈것 스페셜 쿠폰을 제공한다.

여기에 더해 오는 25일 오전 2시까지 네이버 치지직에서 월드 오브 워크래프트: 한밤 카테고리 내 방송을 4시간 이상 시청하면 ‘귀여운 얼라이언스 파란색 그르긇’과 ‘귀여운 호드 빨간색 그르긇’ 하우징 장식 아이템을 선착순으로 증정하는 드롭스 이벤트도 참여 가능하다.

블리자드 제공

한편, 한밤 출시를 기념해 지난달 28일 서울 성수동 스테이지 엑스 성수 차봇에서 열린 한국 팬들을 위한 오프라인 커뮤니티 이벤트 ‘홈스윗홈’에는 2200명 이상의 월드 오브 워크래프트 팬들과 일반인 방문객들이 현장을 찾으며 성황리에 마무리됐다. 이번 행사를 위해 월드 오브 워크래프트 개발팀의 앤드류 드 소사 수석 전투 디자이너가 방한해 개발자 사인회와 럭키드로우 이벤트를 진행하며 방문객과 직접 소통했다. 또 인기 코스플레이어 팀 스파이럴 캣츠 멤버들이 실바나스, 제이나, 멀록으로 변신해 현장에 등장하며 분위기를 한층 고조시켰다.

주말을 맞아 가족이나 친구, 길드원들과 함께 행사장을 찾은 방문객들은 행사장에 마련된 ‘한밤 확장팩 시연존’에서 한밤을 직접 플레이해보는 것은 물론 월드 오브 워크래프트의 12번째 확장팩을 의미하는 숫자 ‘12초’에 정확히 시간을 멈추는 ‘미니게임존’, 월드 오브 워크래프트 테마 빛의 문양과 커스텀 메시지를 키링에 각인할 수 있는 ‘빛의 문양 각인소’, 호드 또는 얼라이언스 문양을 선택해 자신만의 캐리커처를 완성하는 ‘캐리커처 이벤트’, 월드 오브 워크래프트와 함께한 추억을 남길 수 있는 ‘영웅의 방명록’, 하우징 테마 포토존에서 즉석 사진을 촬영하는 ‘하우징 플레이 포토존’, 한밤 테마 음료 3종을 즐길 수 있는 ‘한밤 카페’ 등 다양한 프로그램에 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]