멕시카나치킨, 헌혈의집과 착한 이벤트 진행…“헌혈하면 치킨 할인”

멕시카나치킨은 지난 3월 1일부터 오는 6월 30일까지 4개월간 전국 헌혈의 집과 헌혈 버스를 방문하여 헌혈에 참여하는 인원을 대상으로 ‘헌혈하고 치킨 먹자!’ 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 헌혈 참여 독려를 위한 캠페인을 지속 전개하며 헌혈 문화 확산을 위한 기업 차원의 사회 공헌 활동을 이어 나아가고 있다.

이번 프로모션은 지난 2024년 12월 멕시카나치킨과 대한적십자사 혈액관리본부가 체결한 ‘생명나눔 헌혈문화 확산’ 업무 협약(MOU)에 따른 실천적 행보의 일환으로 헌혈 참여 독려 및 생명나눔 가치 확산에 힘을 모으기 위해 마련됐다.

이번 프로모션 기간 헌혈에 참여한 각 헌혈자에게는 멕시카나치킨 5000원 포장 할인쿠폰 1매가 제공된다. 쿠폰은 총 30만 장으로 수량 소진 시까지 선착순 지급될 예정이다. 해당 쿠폰은 전국 멕시카나치킨 가맹점 어디서나 내점 및 포장으로 치킨 메뉴 주문 시 사용이 가능하다.

시민들의 가계에 연일 부담이 이어지고 있는 고물가 시대, ‘헌혈하고 치킨 먹자!’ 이벤트는 치킨 가격의 부담을 덜어주는 동시에 헌혈이라는 숭고한 생명 나눔까지 동참할 수 있는 의미 있는 기회다. 최근 전국 헌혈의집 등에서 큰 반향을 일으키고 있는 ‘MZ 헌혈 마케팅’의 연장선을 이어가며 많은 시민들이 다시 헌혈의집을 찾는 계기가 되어줄 것으로 기대된다고 브랜드 측은 전했다.

멕시카나 이주세 사장은 “헌혈에 대한 사회적 관심을 높이고 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 대한적십자사 혈액관리본부와 뜻을 모아 이번 프로모션을 기획하게 됐다. 더 많은 분들이 부담 없이 헌혈에 참여하고 따뜻한 마음을 나누는 계기가 되길 바란다”라며 “앞으로도 우리 사회의 생명나눔 문화를 확산시키고 기업의 사회적 책임을 다하는 다양한 활동을 지속할 것”이라고 전했다.

한편, 멕시카나치킨은 헌혈 캠페인 외에도 도움이 필요한 계층을 직접 찾아가는 치킨원정대, 재난 지역 피해 복구를 위한 기부 등 다양한 사회공헌 활동을 전개하며 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.

