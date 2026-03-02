전원주, 빙판길 사고로 고관절 수술…“곧 다시 찾아뵐 것”

사진 = 유튜브 채널 ‘전원주인공’

배우 전원주가 빙판길에서 넘어져 고관절 골절 수술을 받은 사실이 뒤늦게 전해졌다.

2일 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 제작진은 공식 공지를 통해 “전원주 선생님께서 얼마 전 빙판길에 넘어지셔서 고관절 골절로 수술을 하셨다”고 밝혔다.

이어 “현재는 촬영이 불가해 몇 주간 콘텐츠 업로드가 없을 예정”이라며 “더욱 발전된 모습으로 조만간 찾아뵙겠다”고 덧붙였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘전원주인공’

함께 공개된 사진에는 병원에서 환자복을 입은 채 휠체어에 앉아 있는 전원주의 모습이 담겼다. 그는 카메라를 향해 밝게 미소 지으며 엄지를 치켜세워 팬들을 안심시켰다.

이를 본 구독자들은 “쾌유를 빈다”, “많은 분들이 응원하고 있다”, “건강한 모습으로 다시 만나길 바란다” 등 응원의 메시지를 남겼다.

한편 전원주는 최근 유튜브 채널 ‘전원주인공’을 통해 활발히 대중과 소통 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]