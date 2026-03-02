슈퍼셀 ‘클래시 오브 클랜’, 대규모 업데이트…신규 영웅 추가

슈퍼셀의 인기 모바일 전략 게임 ‘클래시 오브 클랜(Clash of Clans)’이 신규 영웅과 시즌 패스 개편을 포함한 3월 대규모 업데이트를 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 영웅 ‘드래곤 듀크’의 등장이다. 드래곤 듀크는 마을회관 15레벨과 영웅회관 9레벨에서 잠금 해제되는 영웅으로, 높은 체력과 분노 능력을 기반으로 한 독특한 전투 스타일을 갖추고 있다. 기본 상태에서는 비교적 낮은 초당 피해량을 보이지만 분노 발동 시 피해량이 100% 증가하고 공격 속도가 50% 상승하며, 함정 피해 감소 효과도 함께 적용된다.

드래곤 듀크는 기본 장비 ‘불꽃 심장’과 ‘화염 풀무’를 장착한 상태로 해제되며, 추가 장비 ‘스턴 블래스터’를 통해 주변 적을 기절시키는 전술 운용도 가능하다. 이와 함께 영웅회관, 대장간, 프로필, 군대 화면 등 영웅 관련 UI도 6영웅 체계에 맞춰 전면 개편됐다.

시즌 패스 시스템도 2018년 도입 이후 처음으로 대대적인 리워크가 진행됐다. 개편된 시즌 패스는 실버 패스와 골드 패스 간 보상 밸런스를 강화하고, 전체 화면 기반의 새로운 UI와 진행 시스템을 적용한 것이 특징이다.

특히 보상 트랙에서 두 가지 보상 중 하나를 선택할 수 있는 ‘노드 선택’ 기능이 새롭게 추가돼 플레이어의 선택권이 확대됐다. 또한 일일 과제는 스탬프 카드 시스템으로 개편돼 시즌 포인트 획득 흐름이 보다 직관적으로 개선됐다.

기존 시즌 금고는 ‘호그 저금통’으로 리워크됐다. 호그 저금통은 시즌 종료 시 실버 패스 기준 최대 800만 골드 및 엘릭서, 골드 패스 기준 최대 4000만 골드 및 엘릭서를 획득할 수 있도록 보상이 조정됐다.

이와 함께 마을회관 18레벨 구간이 확장되며 다수의 건물, 유닛, 마법의 신규 레벨이 추가됐다. 신규 펫 ‘그리디 레이븐’도 함께 등장했다. 그리디 레이븐은 공중 장거리 공격 펫으로, 자원 건물을 우선 공격하고 해당 건물에 5배 피해를 주는 것이 특징이며 마을회관 18레벨에서 잠금 해제된다.

이 밖에도 경쟁전 모드 개선, 고급 상점 장식품 추가, 전투 밸런스 조정 및 다양한 편의성 개선이 함께 적용됐다. 슈퍼셀은 이번 업데이트를 통해 플레이 전략의 다양성을 확대하고 시즌 패스의 유저 경험을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다.

