래빈의 '유니크 감각' 통할까…'사랑하고 싶지 않아' 퍼포먼스 눈길

래빈(LAVIN)이 특별한 첫 주 활동으로 눈길을 끌었다.

래빈(LAVIN)은 지난달 26일 오후 6시 전 온라인 음악 사이트에 솔로 미니앨범 'Animated'를 발매하고 팬들 곁을 찾았다. 특히 반(VAHN)에서 래빈(LAVIN)으로 이름을 변경, 새로운 음악 감각을 선언했다.

래빈(LAVIN)은 음악 프로그램에서 자신의 유니크함을 빛냈다. 발매일 Mnet '엠카운트다운'으로 시동을 건 래빈(LAVIN)은 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연하며 무대를 뜨겁게 달궜다.

래빈(LAVIN)이 선보인 퍼포먼스는 바로 새 앨범 타이틀곡 '사랑하고 싶지 않아 (Junk Love)'다. 강렬하면서도 흥이 넘치는 비트는 물론 댄서들과 함께한 꽉 찬 무대는 팬들의 폭발적인 함성을 이끌어냈다. 아울러 마이크 스탠드를 활동한 포인트 역시 빼놓을 수 없었다.

'Animated'의 타이틀곡 '사랑하고 싶지 않아(Junk Love)'는 사랑하고 싶지 않다고 말하지만, 사실은 누구보다 사랑을 원하고 사랑한 기억과 감정이 여전히 살아 움직이고 있다는 메시지를 담은 곡이다.

새로운 이름 래빈(LAVIN)은 'Limitless, Artistic Vision In New wave'의 약자로 한계 없는 예술적 비전을 통해 새로운 물결을 일으키겠다는 포부를 담고 있다. 슬로건 역시 담대함을 엿볼 수 있는 'A NEW WAVE OF SOUND, LAVIN'이다.

