비투비 이민혁, '유럽 5개 도시' 첫 솔로 투어 성료...“인생 첫 유럽투어, 버킷리스트였다”

사진=비투비 컴퍼니 제공

그룹 비투비(BTOB) 이민혁(HUTA)이 첫 유럽 투어를 성황리에 마쳤다.

2일 소속사 비투비 컴퍼니에 따르면 이민혁은 지난달 28일(현지시간) 영국 런던에서 펼쳐진 공연을 끝으로 '2026 이민혁(허타) 유럽 투어 '훅 - 후 : 킹'(2026 LEE MINHYUK(HUTA) EUROPE TOUR 'HOOK - WHO : KING')'을 마무리했다.

'훅 - 후 : 킹'은 이민혁이 2022년 선보인 '붐(BOOM)' 이후 약 3년 2개월 만에 솔로로 개최한 단독 콘서트다. 지난해 9월 서울에서 '훅 - 후 : 킹'의 포문을 연 이민혁은 도쿄, 타이베이, 방콕에 이어 이번 유럽 투어를 통해 프랑스 파리, 독일 베를린, 폴란드 바르샤바, 스페인 마드리드, 영국 런던까지 총 5개 도시를 순회했다.

유럽 투어에서 이민혁은 타이틀곡 '보하라(Bora)'를 비롯해 '브이(V)', '로지(Rosy)', '엑스오엑스오(XOXO)', '젖어(Wet)', '탈출각' 등 지난해 발매한 EP 앨범 '훅(HOOK)'의 수록곡을 다채롭게 선보여 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

이외에도 '아임 레어(I'm Rare)', '섀도(Shadow)', '리얼 게임(Real Game)', '너도? 나도!', '붐(BOOM)', '오늘 밤에' 등 큰 사랑을 받은 곡들은 물론 '너 없인 안 된다', '그리워하다', '러브 투데이(LOVE TODAY)', '하이어(HIGHER)' 등 비투비의 수많은 히트곡 무대가 이어졌다.

파리와 베를린 공연에서는 '낙화(落花)' 무대를 특별히 선보이며 현지 팬들에게 더욱 뜻깊은 시간을 안겼다. 또한 유럽 투어를 위해 준비한 숀 멘데스(Shawn Mendes)의 '트리트 유어 베터(Treat You Better)' 커버 무대까지 더해지며 그 어느 때보다 풍성한 세트리스트를 완성했다.

이민혁은 탄탄한 라이브와 더불어 파워풀과 섬세함을 자유자재로 오가는 완급 조절, 무대를 장악하는 카리스마와 팬들과 눈을 맞추며 소통하는 따뜻한 모습까지 보여줬다. 각 도시마다 미리 준비한 현지 언어로 인사를 건네고 팬들과 적극적으로 호흡했다.

이민혁은 "인생 첫 유럽 투어였다. 꼭 한 번 해보고 싶었던 버킷리스트 중 하나였다"라며 "인생에서 잊을 수 없는 하나의 추억이 됐다. 먼 곳에서도 저를 지지해 주는 많은 분들이 있다는 사실이 힘이 나고 큰 에너지가 된다. 빠른 시일 내로 다시 유럽의 열기를 느끼러 오고 싶다. 정말 행복한 투어였다"라고 소감을 전했다.

이민혁은 서울, 도쿄, 타이베이, 방콕에 이어 유럽까지 이어진 '훅 - 후 : 킹' 투어 여정을 통해 국내를 넘어 전 세계로 뻗어 나가는 '글로벌 아티스트' 입지를 더욱 공고히 다졌다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

