“하필 3·1절에”…지소연, 日 여행 영상에 설왕설래

배우 지소연과 양미라의 일본 여행 영상이 화제다.

지난달 28일 유튜브 ‘지소연 송재희의 벨라리에’ 채널에 영상 ‘나 오늘부터 자유부인이야!! 😍 (일본여행 with. 양미라 언니)’가 올라왔다. 해당 영상에서 지소연은 피부 미용사 실기 시험에 2연속 떨어지고 쌍둥이 육아로 지쳐 있던 하루하루를 소개하며 “육체의 쉼도 필요하고 정신적인 쉼도 필요했던 것 같아요”라고 말했다. 목적지는 일본의 다카마쓰로 배우 양미라가 동행했다.

영상에는 일본 여행을 다녀오며 있었던 다양한 에피소드가 소개되었다. 출국 전, 자신의 여권이 아닌 딸 송하엘의 여권을 잘못 가져온 지소연은 퀵 서비스를 통해 집에서 본인 여권을 제시간에 배달받았다. 여기서 끝이 아니었다. 짐을 부치는 곳 데스크에 핸드폰을 놓고 와 다시 돌아가면서 “나 지금 자격증 떨어지고 나 다 안 되나 봐…”라고 울먹이는 영상, 수하물을 부친 뒤 스티커가 떨어져서 다시 호출되면서 고생한 모습 등이 공개되었다.

고생 끝에 일본 다카마쓰에 도착한 지소연과 양미라는 입국 과정도 순탄치 않았다. 양미라가 금괴 밀수를 의심받으며 “가랑이 사이까지 샅샅이 뒤졌네…"라고 강도 높은 보안 검색을 받았음을 털어놓았다. 이후 두 사람은 우동과 철판 코스 요리를 즐기고 일본의 리쓰린 공원에 방문하는 등 일본에서의 즐거운 시간을 공개했다.

그러나 네티즌의 반응은 차가웠다. ‘아니 왜 하필 3.1절에…?’, ‘웬만하면 삼일절 광복절은 일본 언급도 잘 안 하는데’ 등의 댓글이 달리며 영상 공개 시점을 지적했다. 지난 1일 많은 연예인이 각자 자신의 SNS로 태극기 사진을 업로드하거나 3·1절의 의미를 되새기는 메시지를 전한 것과 비교하며 ‘다른 날 올리지…’, ‘다른 날도 아니고 3·1절에 자랑, 과시하지 말든가’등의 반응도 보였다. 반면 ‘전에 갔다 온 걸 이제 올리는 것 같은데 너무하다’, ‘3.1절에 간 것도 아니고 3.1절에 올린 것도 아닌데’라는 의견도 있었다.

배우 지소연은 송재희와 2017년에 결혼했다. 최근에는 시험관 시술로 쌍둥이 남매를 출산한 근황을 전했다.

