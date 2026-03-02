‘세이렌’ 위하준, 제보 따라갔다가 비극 직면…1회부터 충격

보험조사관 위하준의 촉을 깨울 뜻밖의 사고가 벌어진다.

2일 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘세이렌’ 1회에서는 보험조사관 차우석(위하준 분)이 보험사기 용의자를 제보한 사람을 찾아가던 중 예상치 못한 비극을 마주하는 모습이 그려진다.

차우석은 사람의 목숨을 돈으로 바꾸려는 파렴치한을 응징하겠다는 목표로 보험 사기범들을 잡기 위해 불철주야 일하고 있다. 그런 차우석에게 어느 날 보험사기 용의자를 제보하겠다는 전화 한 통이 걸려오고 차우석은 제보자를 만나기 위해 약속 장소인 국내 최대 아트 경매회사 로얄옥션을 방문한다.

그러나 차우석이 제보자를 채 만나기도 전, 현장에 뜻밖의 사고가 발생한다. 로얄옥션의 차석경매사 김윤지(이엘리야 분)가 건물 위에서 추락해 사망하고 마는 것. 같은 시각 로얄옥션 안에서는 VIP를 대상으로 한 경매 행사가 진행되고 있어 엄청난 파장이 예상되고 있다.

공개된 사진 속에는 모두를 경악하게 한 아비규환의 추락사고 현장이 담겨 있다. 피투성이로 유리 위에 쓰러진 김윤지의 참혹한 모습과 이를 지켜보는 차우석의 놀란 표정이 사태의 심각성을 체감케 한다. 특히 추락한 김윤지 손에 들린 휴대폰 화면에는 누군가에게 전화를 걸던 흔적이 남아 있어 그녀가 죽기 직전 통화를 하려던 사람은 누구일지 의문을 더한다.

뿐만 아니라 차우석에게 걸려온 제보의 전말에도 호기심이 커진다. 제보자가 말한 보험사기 용의자의 정체는 물론 제보자가 왜 차우석을 로얄옥션으로 불러들인 것인지 아직 오리무중인 상황. 무수한 의문점과 섬뜩한 우연의 연속 사이에 어떤 연결고리가 있을지 궁금증이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

