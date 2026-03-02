오은영→2.5은영 체중 감량 대성공 비주얼 공개

사진 출처=소유진 인스타그램 스토리

오은영 박사의 슬림한 모습이 공개돼 눈길을 끈다.

지난 1일 소유진은 개인 SNS 계정에 ‘오늘은 종일 오은영 리포트 녹화날♡ 모두 화이팅!!’이라는 문구와 함께 PD와 작가, 오은영 박사와 함께 찍은 사진을 올렸다.

유독 눈에 띄는 인물은 살이 빠져 한층 날씬해진 오은영 박사. 소유진은 ‘살 빠지셔서 반쪽 되신 2.5은영 박사님’이라는 센스 있는 코멘트를 함께 올려 실물로도 확실히 날씬해진 오은영 박사를 인증했다.

이전 오은영 박사는 지난해 11월 유튜브를 통해 다이어트에 성공했음을 알린 바 있다. 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’에서 오은영 박사는 “살을 많이 뺐다. 원래 날씬했었다”라고 말하며 자신의 체중이 늘어난 이유에 대해 해명했다. 병원을 개원한 뒤 새벽까지 환자들이 오면서 너무 바빴고, 귀가 후 집에서 밥 대신 과일을 폭식했다는 것. 살을 뺀 방법 또한 과일 섭취를 줄인 것과 연관이 있었다.

해당 영상에서 오은영 박사는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에 출연했을 때 받았던 외모 관련 스트레스 또한 고백했다. 방송 후 “박사님 ‘살 좀 빼세요’, ‘방송에서 얼굴이 왜 크게 보이시나요?’ 이런 게 스트레스”라고 말하며 남몰래 마음고생을 했던 사실을 밝혔다.

