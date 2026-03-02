또 그 논쟁...지드래곤 ‘루나 뉴 이어’ 표현에 중국 팬들 뿔났다?

사진 출처=지드래곤 인스타그램

그룹 빅뱅의 리더이자 멤버 지드래곤이 ‘음력 설(Lunar new year)’로 설날을 표현하자 중국 팬들이 또 발끈하고 있다.

홍콩의 한 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에서 지난달 28일 “K팝 스타 지드래곤의 설날 ‘Lunar new year(루나 뉴 이어)’ 인사말로 중국 팬들 사이에서 의견 차이가 생겼다”고 보도했다.

이는 지난달 17일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 ‘크레이지 슈퍼 콘서트(KRAZY SUPER CONCERT)’에서 지드래곤이 건넨 명절 인사에 주목한 것이다. 해당 콘서트에 헤드라이너로 출연한 지드래곤은 "루나 뉴 이어"라고 명절 인사를 건넸는데, 이는 음력 새해를 뜻하는 말로 설날을 특정 문화권의 명절이 아닌 동아시아권 공통의 명절이라는 의미를 담고 있다.

그러나 중국 팬들은 음력 설 영문 표기에 대해 ‘차이니즈 뉴 이어(Chinese New Year)’라고 주장하고 있다. 이는 춘절이 중국에서 유래했으며 그 뿌리를 존중해 중국 설날이라고 불러야 한다는 의미다. 이 때문에 성신여대의 서경덕 교수는 설 연휴 기간 ‘차이니즈 뉴 이어’가 아니라 ‘루나 뉴 이어’로 표기하도록 권장하는 캠페인을 열기도 했다. 서 교수는 “(설날은) 아시아권의 문화”, “문화패권주의적 사고방식”이라고 중국의 표기를 비판했다.

SCMP는 “두바이 무대에서 지드래곤은 '루나 뉴 이어'라는 단어를 세 번 반복하며 관객들에게 '뉴 이어'를 따라 말하도록 유도했다”고 보도했다. 당시 콘서트 무대에 올랐던 또 다른 게스트, 중국 가수 차이쉬쿤은 ‘차이니즈 뉴 이어’라는 표현을 사용한 것으로 밝혀졌다.

또 지드래곤이 콘서트 이후 ‘루나 뉴 이어’ 사용을 옹호하는 게시물에 ‘좋아요’를 누른 것에 대해서도 중국 팬들은 지적하고 있다.

SCMP는 “지드래곤의 단어 선택은 중국 현지 온라인상에서 뜨거운 논쟁을 불러일으켰다”면서 “중국 외교부도 새해 메시지에서 '루나 뉴 이어'라는 표현을 사용했다”라고 중립적 명칭이 세계적인 흐름임을 밝혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

