이미도, 한지민 전담 저격수 활약…‘팩폭+훈수’ 장착 오지라퍼

배우 이미도가 특유의 현실 밀착형 연기로 주말 안방극장을 사로잡았다.

이미도는 지난달 28일∼이달 1일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 더 힐스 호텔 구매팀 책임 정나리 역으로 분했다.

극 중 정나리는 남편과는 알콩달콩 지내는 딩크족으로, 사생활을 방패 삼아 후배들에게 교묘하게 일을 떠넘기는 인물이다. 특히 정나리는 이의영(한지민 분)의 회사 생활 전반에 태클을 거는 전담 저격수로 활약하며 웃음과 긴장을 동시에 자아냈다.

고된 지방 출장을 피하기 위해 “시아버님 생신”이라고 둘러댔다가 “아주버님 생신”이라고 황급히 말을 바꾸는 장면은 정나리의 뻔뻔한 면모를 단적으로 보여준 대목이다. 여기에 정나리 특유의 얄미운 말투와 새침한 걸음걸이는 상황에 몰입감을 더했다.

2회에서는 정나리의 ‘밉상력’이 한층 업그레이드됐다. 소개팅 애프터 연락을 기다리는 이의영에게 “지금까지 연락 없으면 마음 없다고 봐야지”라며 은근히 속을 긁는가 하면, 급기야 직접 소개팅을 주선하며 “자기 스펙에 그런 남자 어떻게 만나”라며 거침없는 팩트 폭격을 날렸다. 이후 정나리는 “옷이나 머리는 신경 쓰고 갔어?”라고 쉴 틈 없이 훈수를 두며 극강의 오지라퍼로 활약했다.

이처럼 이미도는 미혼남녀의 효율적 만남에서 한지민과 마치 창과 방패 같은 케미를 이루며 극의 재미를 견인하고 있다. 이미도만의 리듬감 있는 대사 처리와 능청스러운 표정 연기로 캐릭터에 입체감을 불어넣었다. 덕분에 이미도는 얄밉지만 자꾸 눈길이 가는, 이른바 볼매 캐릭터를 완성하며 앞으로의 활약을 기대케 했다.

