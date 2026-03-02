블랙핑크 ‘GO’, 유튜브 찢었다…차트 1위 직행

블랙핑크가 미니 3집 타이틀곡 'GO'로 유튜브 차트 왕좌를 차지했다.

1일 유튜브가 발표한 최신 차트(2026.02.27)에 따르면 블랙핑크의 미니 3집 [DEADLINE]의 타이틀곡 'GO' 뮤직비디오는 글로벌 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위에 올랐다. 한국을 비롯한 북남미, 유럽, 아시아 등 세계 각국 차트의 최상위권을 석권한 것.

뮤직비디오는 공개되자마자 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위로 직행한 뒤 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 등극했다. 현재는 인기 급상승 음악 정상 차지와 더불어 조회수 3000만뷰를 넘어서며 압도적인 저력을 자랑하고 있다.

'GO' 뮤직비디오는 한 편의 예술 작품을 연상하게 하는 화려한 CG 연출과 역대급 스케일로 호응을 얻고 있다. 강렬한 사운드에 어우러지는 초월적인 공간 표현, 용기와 연대의 메시지를 유기적으로 녹여내며 완성도 높은 영상미를 구현해 다채로운 해석을 가능하게 한다.

유튜브뿐 아닌 각종 글로벌 차트서도 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. [DEADLINE]은 누적 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 석권하며 월드와이드 차트 정상을 꿰찼고, 중국 최대 음원 플랫폼인 QQ뮤직에서도 타이틀곡 'GO'뿐 아닌 수록곡들까지 모두 최상위권에 진입하며 '줄세우기'에 성공했다.

[DEADLINE]은 지난 28일 한터차트 집계 기준 하루 동안 146만 1785장의 판매고를 올렸다. 이는 K팝 걸그룹 역사상 발매 첫날 기준 최고 판매량이다.

