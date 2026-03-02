갓세븐 영재, 한지민·박성훈 로맨스에 청량 한 스푼

그룹 갓세븐 영재가의 목소리가 극의 감정선을 여는 OST로 시청자와 만난다.

지난 1일 영재가 참여한 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'의 OST Part.1 'HIGHLIGHT(하이라이트)'가 발매됐다.

‘미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나 끌리고 흔들리며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기다. 영재의 'HIGHLIGHT'는 긴 방황 끝에 마주한 빛, 새로운 시작의 순간을 그려낸 곡이다.

영재의 부드럽고 힘 있는 보컬과 일렉 기타 사운드가 점층적으로 고조되는 구조와 만나 한층 드라마틱한 분위기를 형성한다. 빠른 템포의 비트 위로 터져 나오는 영재의 시원한 고음과 파워풀한 가창력이 듣는 이에게 벅찬 해방감을 전달하며 곡 제목처럼 가장 빛나는 감정의 하이라이트를 완성한다.

영재 특유의 깨끗하고 단단한 음색 또한 망설임과 선택을 과장 없이 담아내며, 곡이 지닌 긍정적 에너지를 자연스럽게 끌어올린다. 넘어져도 멈추지 않고 다시 나아가겠다는 가사는 드라마의 감정선을 효과적으로 뒷받침하며 감정 몰입도를 높인다.

영재는 갓세븐 메인 보컬로 데뷔해 탄탄한 가창력과 안정적인 라이브 실력으로 꾸준히 사랑받아왔다. 그간 다수의 드라마 OST에 참여하며 감정선이 분명한 보컬로 작품의 분위기를 뒷받침해온 만큼, 서사를 음악으로 확장시키는 역할을 할 것으로 기대를 모은다.

