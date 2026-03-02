‘매진·매진·매진’…최립우, 타이베이 앙코르 팬미팅 개최

‘보이즈 2 플래닛’ 출신 최립우가 타이베이에서 앙코르 팬미팅을 개최한다.

최립우 소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 28일 공식 SNS를 통해 2026 Chuei Li Yu Encore Fan Meeting ‘Drawing Yu : Exhibition’ IN TAIPEI(2026 최립우 앙코르 팬미팅 ‘드로잉 우 : 엑시비션’ 인 타이베이) 개최 소식을 전했다. 공연은 오는 4월 4일 타이베이 NTU Sports Center(NTU 스포츠 센터)에서 진행된다.

최립우는 지난 1월 타이베이에서 첫 해외 단독 팬미팅 ‘Drawing Yu’를 열고 팬들을 만났다. 당시 2회로 예정되었던 팬미팅은 티켓 오픈 직후 빠르게 매진돼 추가 회차를 오픈했으며, 본 공연에서도 최립우를 향한 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다. 이렇게 타이베이에서 남다른 인기를 입증한 최립우는 이번 앙코르 팬미팅을 통해 또 한 번 현지 팬들을 만난다.

국내에서 진행되는 3월 앙코르 팬미팅 또한 티켓 오픈 직후 전 회차 전석 매진을 기록하며 최립우를 향한 높은 관심을 실감케 했다.

지난 12월 가요계에 데뷔한 최립우는 데뷔와 동시에 뜨거운 관심을 받고 있다. 최립우가 참여한 여러 화보와 콘텐츠는 공개될 때마다 화제를 모으고 있으며, 첫 싱글 앨범 ‘SWEET DREAM’(스위트 드림)은 각종 음반, 음원 차트에서 유의미한 기록을 세웠다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

