아이브, ‘뱅뱅’ 제대로 통했다…음방 3관왕 이어 ‘블랙홀’ 무대 맹활약

걸그룹 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 음악방송 3관왕으로 흥행을 이어간다.

아이브는 지난 28일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'으로 2월 마지막 주 1위를 차지했다. 이로써 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크'에 이어 음악방송 3관왕에 올랐다.

아이브는 1일 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "뱅뱅으로 세 번째 음악방송 트로피를 받게 되어 너무 기쁘다. 아이브의 색다른 모습을 보여드리고 싶어서 보컬과 퍼포먼스 전반에 걸쳐 고민을 많이 하고 다양한 시도를 해본 곡인데, 다이브(공식 팬클럽명)를 비롯해 많은 분들이 좋아해 주시는 것 같아 너무 감사하고, 뿌듯하다"고 소감을 전했다.

이어 "앞으로도 음악과 무대에 진심을 담아 늘 새롭고 기대되는 아이브가 되겠다. 'BLACKHOLE(블랙홀)'로도 멋진 무대 계속 보여드릴 테니 응원 부탁드린다"고 인사했다.

3관왕에 오른 뱅뱅은 주변 시선에 흔들리지 않고 주체적인 선택으로 길을 개척하겠다는 메시지를 담은 곡으로, 아이브 정규 2집의 강렬한 시작을 알렸다. 특히 2026년 발매곡 중 첫 퍼펙트 올킬(PAK)을 기록해 통산 여섯 번째 PAK를 달성했고, 오늘 오전 9시 기준 국내 주요 음원 플랫폼 실시간 차트 1위를 지키며 견고한 인기를 유지하고 있다.

무대 위 존재감도 돋보였다. 이날 더블 타이틀곡 블랙홀 무대를 선보인 아이브는 블랙 톤의 시크한 스타일링으로 눈을 뗄 수 없는 비주얼과 독보적인 아우라를 자아냈다. 뮤지컬을 떠오르게 하는 웅장한 퍼포먼스 속에서도 흔들림 없는 라이브를 이어가며 감탄을 자아냈고, 중독성 강한 '룩앳미 춤'부터 이서를 중심으로 넓게 퍼지는 블랙홀을 형상화한 안무는 보는 이들을 매료시켰다.

블랙홀은 시네마틱한 사운드를 바탕으로 아이브가 바라보는 현재와 더 큰 도약을 향한 변화를 담은 곡이다. '원하면 뭐든 이뤄지리라'라는 노랫말로 당당하고 희망적인 메시지를 전하며 아이브표 나르시시즘을 재정의한다. '뱅뱅'과 함께 국내 주요 음원 차트를 장식하고 있는 가운데, 이어질 아이브의 활약에 더욱 기대가 모인다.

아이브는 오늘 SBS '인기가요'를 통해 블랙홀 무대로 팬들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

