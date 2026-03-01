타수 못 줄인 김주형, 코그니전트 클래식 3R 공동 64위

김주형. 사진=AP/뉴시스

부진을 면치 못했다.

김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 코그니전트 클래식(총상금 960만 달러·약 138억원) 3라운드에서 64위로 떨어졌다. 1일 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71)에서 열린 대회 3라운드에서 1오버파 72타를 기록했다. 버디 3개를 잡았으나 보기 2개, 더블 보기 1개로 무너졌다. 전날 공동 54위에서 10계단 떨어졌다.

기복이 있었다. 김주형은 첫 홀인 10번 홀(파5)에서 버디를 낚았다. 하지만 곧바로 11번 홀(파4)에서 더블 보기를 범했다. 이어 15번 홀(파3)에서 보기를 범하면서 전반을 2오버파로 마쳤다. 3번 홀(파5)에서 버디를 낚아 반등에 성공했지만 6번 홀(파4)에서 다시 보기를 범했다.

선두는 중간 합계 13언더파 200타의 셰인 라우리(아일랜드)와 오스틴 스머더먼(미국)이다. 라우리는 이날 8언더파 맹타를 휘둘렀다. 테일러 무어(미국)와 니코 에차바리아(콜롬비아)가 12언더파 201타로 공동 3위를 달리고 있다. LIV 골프를 탈퇴하고 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 4언더파 209타로 공동 32위에 자리했다. 디펜딩챔피언 조 하이스미스(미국)는 5오버파 218타에 그치며 컷 통과한 67명 중 최하위에 그쳤다.

