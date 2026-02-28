한지민·박성훈, 은은한 설렘…첫 소개팅 현장 공개

한지민과 박성훈의 좌충우돌 소개팅이 시작된다.

28일 오후 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서는 이의영(한지민 분)과 송태섭(박성훈 분)의 기대와 변수가 뒤엉킨 첫 만남이 펼쳐진다.

더 힐스 호텔 구매팀 선임 이의영은 일에서는 만렙에 가까운 능력치를 자랑하지만 연애 앞에서는 초심자에 머문 인물이다. 일에 몰두한 나머지 “아직은 때가 아니다”라며 사랑을 뒤로 미뤄온 결과 커리어와 연애 사이에 극명한 온도 차를 갖게 된 것.

그 간극을 새삼 깨닫게 된 이의영은 뒤늦게 연애에 도전해보려고 하지만 더 이상 자만추(자연스러운 만남 추구)로는 좋은 상대를 만나기 어렵다는 사실을 깨닫고 인만추(인위적인 만남 추구)로 선회할 예정이다. 이에 연애를 위해 연애관까지 바꾼 이의영의 과감한 도전이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.

그런 가운데 공개된 사진 속에는 이의영의 야심찬 첫 소개팅 현장이 담겨 있어 눈길을 끈다. 단아한 차림의 이의영은 조심스레 미소를 짓고 있고 나란히 앉은 송태섭은 이의영에게 눈을 떼지 못한 채 시선을 고정하고 있다. 어색함 대신 은은한 설렘이 자리하는 공기가 그린라이트 점등을 기대하게 한다.

그러나 훈훈하게 흐르던 분위기는 한순간 정적에 휩싸인다. 소개팅 상대 송태섭이 예상치 못한 발언을 던지며 이의영을 멈칫하게 만들기 때문. 방금 전까지 따뜻하던 관계의 온도는 순식간에 변하고 미묘한 긴장감만이 자리를 대신한다. 과연 소개팅의 흐름을 뒤바꾼 송태섭의 한마디는 무엇일지, 이의영의 첫 소개팅 도전이 어떻게 매듭지어질지 궁금증이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

