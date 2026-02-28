르세라핌, 또 기록 썼다…스포티파이 2억 쾌거

르세라핌. 쏘스뮤직 제공

걸그룹 르세라핌이 글로벌 음원 시장에서 또 하나의 이정표를 세웠다.

28일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌의 싱글 1집 타이틀곡 스파게티(SPAGHETTI·feat. j-hope of BTS)가 스포티파이에서 26일 기준 누적 2억14만5902회 재생됐다. 지난해 10월 공개 이후 약 4개월 만에 거둔 성과로, 팀 자체 최단기간 2억 스트리밍 기록이다.

이 곡에는 사쿠라와 허윤진이 작업에 참여했으며, 방탄소년단의 제이홉이 피처링으로 힘을 보탰다. 그는 랩 메이킹은 물론 뮤직비디오에도 출연하며 완성도를 높였다.

발매 당시 스파게티는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 핫 100 50위, 영국 오피셜 싱글 톱 100 46위를 기록하며 팀 커리어 하이를 달성했고, 2주 연속 차트에 이름을 올렸다. 뮤직비디오 역시 감각적인 연출로 화제를 모으며 하이브 레이블즈 유튜브 채널 기준 1억 뷰 돌파를 눈앞에 두고 있다.

르세라핌은 현재 스포티파이에서 안티프래자일(ANTIFRAGILE) 6억 회를 포함해 총 16곡을 억대 스트리밍 반열에 올려놓았다.

뮤직비디오 성과도 이어지고 있다. 대표곡 크레이지(CRAZY) 뮤직비디오는 이날 오전 8시 기준 유튜브 조회 수 2억 회를 돌파했다. 2024년 8월 공개 이후 약 1년 6개월 만의 기록으로, 안티프래자일과 피어리스(FEARLESS)에 이은 통산 세 번째 2억 뷰다.

브랜드 확장 성과도 주목된다. 지난해 3월 미니 5집 핫(HOT) 발매를 기념해 진행한 ‘르세라핌 2025 S/S 팝 업 - 더 핫 하우스(LE SSERAFIM 2025 S/S POP UP - THE HOT HOUSE)’는 iF 디자인 어워드 2026 브랜딩&커뮤니케이션 디자인 부문 팝업 스토어 카테고리에서 본상(위너)을 수상했다. 이는 올해 K-팝 엔터테인먼트 출품작 중 유일한 수상 사례다.

한편 르세라핌은 오는 8월 14~16일 일본 도쿄와 오사카에서 열리는 대형 음악 페스티벌 서머 소닉(SUMMER SONIC) 2026에 처음 출연하며 글로벌 활동을 이어간다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

