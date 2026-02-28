세븐틴, 홍콩 최대 스타디움 재입성…7만3000석 매진

세븐틴. 플레디스 엔터테인먼트 제공

그룹 세븐틴이 홍콩 최대 규모 스타디움을 또 한 번 매진시키며 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다.

28일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 이날과 3월1일 홍콩 카이탁 스타디움에서 ‘세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 아시아(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA)’ 포문을 열고 7만3000여명의 팬과 만난다. 좌석은 예매 오픈 당일 모두 매진됐으며, 시야제한석까지 풀 개방돼 현지 팬들의 뜨거운 반응을 확인할 수 있었다.

카이탁 스타디움은 영국 록 밴드 콜드플레이(Coldplay)와 중화권 톱스타 린쥔제(林俊傑), 저우제룬(周杰倫) 등 세계적 아티스트들이 공연한 곳으로, 세븐틴은 지난해 9월 이후 5개월 만에 재입성하며 K-팝 아티스트 최초로 4회 매진 기록을 세웠다.

이번 월드투어는 홍콩을 시작으로 아시아 주요 대형 스타디움에서 이어진다. 세븐틴은 3월7일 싱가포르 내셔널 스타디움, 14~15일 방콕 내셔널 스타디움, 21일 필리핀 불라칸 스포츠 스타디움을 방문하며 팬들과 만날 예정이다.

공연 전후로 홍콩·싱가포르·방콕에서 팝업 스토어가 진행되며, 자카르타에서는 공식 캐릭터 팝업 미니틴 하우스 파티(MINITEEN HOUSE PARTY)가 열린다. 도시 주요 랜드마크를 세븐틴으로 장식하는 세븐틴 익스피어런스(SEVENTEEN EXPERIENCE)도 3월 2~8일 싱가포르에서 개최된다.

세븐틴은 4월 4~5일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 앙코르 콘서트를 열며 대장정을 마무리한다. 지난해 9월 인천을 시작으로 북미 5개 도시와 일본 4대 돔 투어를 성황리에 마친 세븐틴은 앙코르 콘서트도 온라인 라이브 스트리밍으로 전 세계 팬과 공유한다.

