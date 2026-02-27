쇼트트랙 최민정·김길리·이준서·이정민, 팬 사인회… 메달 5개 따내며 금의환향

최민정. 사진=성남시청 제공

김길리. 사진=성남시청 제공

2026 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전한 쇼트트랙 최민정과 김길리, 이준서, 이정민(이상 성남시청)이 팬들과 기분 좋은 하루를 보냈다.

성남시청 빙상팀 소속인 이들은 27일 성남시청에서 팬 사인회를 열었다. 이들은 이번 올림픽에서 메달 5개(금메달 2개·은메달 2개·동메달 1개)를 수확했다.

이준서. 사진=성남시청 제공

이정민. 사진=성남시청 제공

여자부의 최민정·김길리는 3000m 계주에서 금메달을 합작했다. 1500ｍ에선 김길리가 금메달, 최민정이 은메달을 목에 걸었다. 김길리는 1000ｍ에선 동메달을 획득했다. 남자부의 이준서와 이정민은 5000ｍ 계주에서 은메달을 합작했다. 시청 소속 출전 선수 모두가 올림픽에서 메달을 딴 건 이번이 처음이다.

이날 사전에 온라인으로 신청한 시민 300명이 선수들의 기념 사인을 받았다.

현장에는 ‘성남시민 여러분 응원해 주셔서 감사합니다’라고 쓰인 포토존과 응원의 메시지를 적을 수 있는 보드가 설치 운영됐다.

성남시는 이날 팬 사인회에 앞서 행사장에서 시청 빙상팀 선수단에 총 3억7500만원의 포상금을 전달했다. 시는 ‘성남시청 직장운동부 설치 및 운영 조례 시행규칙’에 따라 각종 국제대회에서 입상한 직장운동부 단원에게 포상금을 지급해 격려하고 있다.

신상진 성남시장은 “우리 쇼트트랙 선수들이 메달 레이스를 펼친 올림픽의 감동을 시민과 함께하는 자리가 마련돼 성남시민의 한 사람으로서 기쁘다”며 “여러분들이 자랑스럽다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

