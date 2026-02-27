강렬한 색의 에너지… 임남훈 개인전 ‘색에 취하라’ 문래동서 개최

임남훈 작가의 초대개인전 ‘색에 취하라’가 서울 문래동 아트필드 갤러리에서 열린다.

오는 3월 10일까지 진행되는 이번 전시는 강렬한 색채와 두터운 마티에르로 감정의 에너지를 폭발시키는 작가 특유의 스타일을 한눈에 보여준다.

임남훈은 인물을 소재로 한 대형 화면에서 과감한 붓질과 나이프 터치로 독보적인 존재감을 드러낸다. 모델과의 인연을 중시한 이번 전시는 관계의 역동성과 인물의 아우라를 색으로 녹여내는 데 초점을 맞췄다. 눈을 마주하는 순간 관람객은 강렬한 시선과 에너지에 압도된다.

마이애미와 LA, 싱가포르, 홍콩, 키아프 등 국내외 아트페어를 넘나들며 활동해온 그는 2014년 첫 개인전 이후 꾸준히 ‘색과 춤을’ 연작을 선보여왔다. 이번 전시에서는 그 흐름을 이어받아 더욱 응축된 색채 감각을 선보인다.

화면을 가득 채운 색의 충돌은 단순한 장식이 아니다. 작가는 색을 감정의 언어로 삼아 인간의 열정과 고통, 자의식을 드러낸다. ‘색에 취하라’는 제목처럼, 전시는 관람객을 강렬한 감각의 세계로 초대한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

