목포인재육성재단, 2026년 정기 이사회 개최

목포시 제공

목포인재육성재단이 지난 26일, 2026년 정기 이사회를 열고, 지역 교육 경쟁력을 높이기 위한 재단의 운영 방향에 대해 논의했다.

이번 이사회에서는 재단 운영에 대한 결산 및 감사 결과 보고와 함께 재단의 내실을 다지기 위한 기본재산 증자계획 등을 심의했으며, 2억 5000여만 원의 기본재산 증자계획을 가결해 안정적인 재정 기반을 마련했다.

조석훈 이사장은 “올해 첫 정기 이사회에 바쁜 일정에도 참석해주신 이사님들에게 진심으로 감사드리며, 앞으로도 우리 지역 학생들이 자부심을 가지고 꿈을 펼칠 수 있도록 교육 환경을 개선하고 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편, 재단은 지난해 760여 명에게 약 5억 7000만 원의 장학금을 전달하며 지역 인재들의 든든한 버팀목 역할을 수행했다고 자평했다. 이어 올해는 총 6억 원 규모의 장학 예산을 투입해 635명의 장학생을 선발할 예정이다.

오현승 기자 hsoh@sportsworldi.com

hsoh@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]