삐아, 3월 올영세일 맞아 ‘누디 슬림 아이라이너·애플 에디션’ 최대 29% 할인

뷰티 브랜드 삐아(BBIA)가 오늘부터 7일까지 일주일간 진행되는 올리브영 ‘3월 올영세일’에 참여해 다양한 할인 혜택을 선보인다고 1일 밝혔다.

이에 지난 2월 1일 출시돼 ‘2월 올영픽’으로 많은 사랑을 받은 ‘누디 슬림 아이라이너’와 ‘애플 에디션’ 주요 품목을 올영세일 기간 동안 최대 29% 할인가에 만나볼 수 있다.

누디 슬림 아이라이너는 1.5mm 초슬림 심을 적용한 삐아의 신제품 아이라이너로 그림처럼 섬세한 아이 메이크업 연출이 가능하다. 내 본연의 눈매를 돋보이게 하는 9가지 누드 컬러 스펙트럼으로 라인·트임·삼각존 등 부위별로 다양한 컬러를 선택해 활용할 수 있다. 라인을 그린 직후 블렌딩하면 섀도우처럼 음영 효과까지 연출할 수 있어 데일리 메이크업은 물론 자연스러운 저채도 음영 메이크업에도 활용도가 높다.

브랜드에 따르면 올영세일 기간 삐아 애플 에디션 올리브영 한정 기획세트로 '07 누 피그' 컬러 구매 시 누적 판매량 1000만 개를 자랑하는 삐아의 베스트셀러 라스트 오토 젤 아이라이너 중 08 엔젤 컬러를 증정한다. 핑크 글리터의 ‘라스트 오토 젤 아이라이너 08 엔젤’으로 애교살을 자연스럽게 연출하고 ‘누디 슬림 아이라이너 07 누 피그’로 청순한 트임 메이크업을 완성할 수 있는 조합이다.

지난 2월 올영픽 기간 동안 올리브영 온라인몰 전체 랭킹 1위를 달성하고 기획세트 품절 대란을 일으킨 애플 에디션의 '오버 글레이즈'도 할인가로 만나볼 수 있다. NEW 컬러로 상큼하고 여리여리한 누디 핑크 컬러의 '16 풋사과당'과 청량한 쿨레드 컬러인 '17 햇사과당'을 선보였으며 플럼핑 효과와 함께 촉촉한 광택감의 오버 립을 쉽게 연출할 수 있다.

이 외에도 완벽한 애플 무드의 메이크업을 완성해 줄 다채로운 라인업이 기획세트로 준비되어 있다. 핑크와 레드의 생기를 담은 '레디 투 웨어 아이 팔레트(11 애플 블러쉬)'는 기획세트 구매 시 휴대성이 뛰어나고 섬세한 눈매 연출을 돕는 섀도우 블렌딩 브러쉬를 증정한다.

보송한 크림 제형의 '레디 투 웨어 다우니 치크' 역시 기획세트 구매 시 미니 치크를 제공하며 '13 다우니 풋사과' 구매 시 '06 다우니 피그 미니'를, '14 다우니 햇사과' 구매 시 '01 다우니 핑크 미니'를 각각 증정한다. 여기에 다양한 컬러 스펙트럼으로 누적 판매량 1000만 개를 돌파한 삐아의 베스트셀러 아이라이너 '라스트 오토 젤 아이라이너'까지 모두 특별한 할인가로 만나볼 수 있다.

이에 올영세일 기간 ‘누디 슬림 아이라이너’는 25% 할인, ‘오버 글레이즈’는 29% 할인, ‘라스트 오토 젤 아이라이너’는 17% 할인, ‘레디 투 웨어 아이 팔레트’는 22% 할인, ‘레디 투 웨어 다우니 치크’는 17% 할인가에 만나볼 수 있다.

삐아 관계자는 “지난 2월 올영픽을 통해 신제품 누디 슬림 아이라이너와 애플 에디션에 보내주신 고객들의 뜨거운 성원에 보답하고자 이번 3월 올영세일에 풍성한 혜택을 선보이게 됐다”며 “다가오는 봄, 삐아의 S/S 신상 아이템들을 통해 화사하고 생기 있는 스프링 메이크업을 완성해 보시길 바란다”고 전했다.

