헤어라인 모발이식 관심↑… “자연스러움, ‘이것’이 결정”

최근 탈모 치료 상담실 풍경이 달라졌다. 예전에는 정수리 탈모나 M자 탈모가 주된 상담 내용이었다면, 이제는 “머리숱은 괜찮은데 인상이 세 보인다”, “이마가 넓어 사진이 부담스럽다”는 이유로 병원을 찾는 환자가 적지 않다.

단순한 탈모 치료를 넘어 헤어라인 자체를 관리 대상으로 인식하는 흐름이다. 남성뿐 아니라 여성 환자 비율도 꾸준히 늘고 있다.

공기환 부천 닥터공헤어라인의원 대표원장에 따르면 헤어라인은 모발의 양보다 얼굴 이미지를 좌우하는 요소다. 그는 “탈모가 없더라도 이마의 형태나 모발 방향 때문에 실제 나이보다 들어 보이거나 피곤해 보이는 인상이 만들어질 수 있다”고 말했다.

그렇다면 왜 헤어라인이 인상을 바꿀까. 공기환 대표원장은 “사람의 얼굴은 눈·코·입보다 윤곽과 비율에서 첫 인상이 결정된다. 그중에서도 이마와 헤어라인은 얼굴의 상부 프레임 역할을 한다”며 “헤어라인 위치가 조금만 달라져도 얼굴 길이 비율이 달라 보이고, 같은 얼굴형이라도 인상이 부드럽거나 강하게 느껴질 수 있다”고 말했다.

가령 이마가 넓으면 성숙하고 강한 인상이나 M자 형태가 강조되면 피곤하고 나이 들어 보이는 인상, 측면 헤어라인이 비면 얼굴이 커 보이는 인상 등은 헤어라인은 단순히 머리카락의 문제가 아니라 얼굴형의 일부에 가깝다.

공 대표원장은 “헤어라인 모발이식은 탈모 치료의 연장선이 아니라 얼굴 비율을 다루는 의료적 교정에 가깝다”며 “모발 밀도만 채우는 접근으로는 만족도가 높지 않다”고 설명했다.

이때 주의해야 할 점은 과도한 이식이다. 헤어라인 모발이식 상담에서 흔히 나오는 요청은 이마를 최대한 내려달라는 사람들이 많다. 그러나 무조건 낮추는 것이 좋은 결과를 만드는 것은 아니다. 헤어라인은 개인의 얼굴형, 광대 폭, 턱 길이, 눈썹 위치, 피부 탄력, 기존 모발 굵기까지 모두 고려해야 한다. 특히 여성의 경우 직선 형태 헤어라인을 선호하지만, 실제 자연 모발은 완전히 직선으로 자라지 않는다.

공 대표원장은 “헤어라인에서 가장 중요한 것은 밀도가 아니라 불규칙성”이라며 “실제 모발은 굵기와 방향, 간격이 일정하지 않기 때문에 이를 고려하지 않으면 가까이서 볼 때 바로 인위적인 느낌이 난다”고 말했다.

즉, 헤어라인 모발이식은 단기 결과보다 5년, 10년 후 모습까지 고려해야 하는 치료다.

특히 최근에는 삭발 없이 진행하는 비절개 방식 모발이식이 보편화됐다. 외관상 티가 적고 회복 부담이 줄어든 점 때문에 관심이 높다. 다만 방식 자체가 결과를 결정하는 것은 아니다. 모발은 단순히 심는다고 자연스럽게 보이지 않는다. 각도와 방향이 핵심이다. 특히 헤어라인 부위 모발은 뒤쪽 모발보다 훨씬 얇고 누운 각도로 자라야 한다.

공 대표원장은 “최근 모발이식에서 강조되는 부분은 회복 부담이다. 비절개 방식은 절개가 없어 흉터 부담이 적고 비교적 빠른 일상 복귀가 가능하다”며 “외부 활동이 잦은 직장인이나 대외 활동이 많은 직군에서 선호하는 이유”라고 설명했다.

다만 공 원장은 수술 시간이나 회복 속도만을 기준으로 병원을 선택하는 것은 위험할 수 있다고 지적한다.

그는 “모발이식은 미용 시술이 아니라 수술”이라며 “빠르게 끝나는 것보다 모낭 생착률과 장기적인 결과가 더 중요하다”고 말했다. 이어 “모발이식 결과는 수술 당일이 아니라 6개월 이후에 결정된다. 이식한 모발은 초기 탈락기를 거친 뒤 다시 자라기 때문이다. 이 시기에 두피 환경 관리가 중요하다”고 조언했다.

