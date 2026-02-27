듀오 '플라이 투 더 스카이' 멤버 브라이언이 배우 한가인 집 욕조에 있는 귀뚜라미를 보고 경악했다.

그는 지난 26일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 올라온 영상에서 한가인 집 청소를 해줬다.

브라이언은 한가인 남편인 배우 연정훈 서재를 보더니 "살면서 콘센트를 한 번도 안 닦았냐"고 말했다.

그는 먼지를 닦더니 "액자에서 이렇게 먼지가 나오냐"고 했다.

이어 브라이언은 천장에 있는 거미줄을 보고 "근처에 부동산 없냐. 집을 내놔야 할 것 같다"고 말했다.

한가인은 브라이언을 화장실 욕조로 안내했다. 그는 "놀라실 것 같은데 도마뱀 두 마리랑 개구리 한 마리가 있다"고 했다.

한가인은 "욕조에 있는 귀뚜라미 100마리는 얘네들 밥"이라며 "원래는 거실에 있었는데 겨울에 추울까봐 여기로 옮겼다"고 말했다.

브라이언은 "이것도 반려동물인데 어떻게 놀아주냐"고 물었다. 한가인은 "아이들이 꺼내서 팔에 올려놓고 놀아주고 한다"고 답했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]