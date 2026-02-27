프로축구 수원 삼성, 오피셜 스토어 리뉴얼 오픈… 브랜드 정체성 높였다

사진=수원 삼성 제공

사진=수원 삼성 제공

프로축구 수원 삼성이 오피셜 스토어를 리뉴얼했다.

수원은 지난 26일 수원월드컵경기장 에서 ‘블루윙즈 오피셜 스토어’ 리뉴얼 오픈 행사를 열었다.

이날 행사에는 수원 삼성 강우영 대표이사를 비롯하여 신규 상품화사업권자로 선정된 형지엘리트 최준호 대표이사, 공식 용품후원사인 엄브로의 김성현 상무가 참석했다.

이번 리뉴얼은 지난해 11월부터 약 3개월간의 기획과 약 한 달여 간의 공사기간을 거쳐 완성됐다. 노출 천정을 적용해 공간의 개방감을 한층 높였고 밝은 색상의 인테리어를 통해 세련되고 활기찬 분위기를 조성했다. 특히 구단의 상징인 ‘청·백·적’ 컬러를 매장 전반에 녹여내 브랜드 정체성을 공고히 했다.

리뉴얼 프로젝트를 함께한 형지엘리트 관계자는 “블루윙즈 오피셜 스토어를 구단의 정체성과 가치를 담은 상징적 공간으로 새롭게 단장했다”며 “팬 중심의 공간으로 탈바꿈해 현장 소통을 한층 강화할 계획”이라고 밝혔다.

신규 용품 후원사인 엄브로 관계자는 “엄브로의 정통 축구 DNA와 수원 삼성 블루윙즈의 에너지가 만나 축구 그 이상의 가치를 창출하는 파트너십이 될 것”이라며 “다채로운 온·오프라인 채널을 통해 팬들과의 소통을 강화하고 수원 팬들의 일상 속에 엄브로가 더 깊숙이 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

새롭게 단장한 오피셜 스토어는 매주 월요일과 화요일을 제외한 평일 및 주말 오전 11시∼오후 7시에 운영된다. 홈경기가 있는 날에는 경기 시간에 맞춰 운영 시간이 유동적으로 변경된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]