글로벌로 간다…제로베이스원 성한빈, 스와로브스키 얼굴 됐다

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈이 글로벌 무대에서 영향력을 키워가고 있다.

성한빈은 최근 전 세계적 K-페스티벌 'KCON'과 모던 크리스털 라이프스타일 브랜드 '스와로브스키'의 코리아 앰배서더로 발탁됐다.

'KCON 글로벌 앰배서더'의 첫 번째 얼굴인 성한빈은 K-POP을 중심으로 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 망라한 K라이프스타일 전반과 글로벌 트렌드를 경험할 수 있는 세계적인 플랫폼 'KCON'의 정체성과 핵심 가치를 알리는 가이드이자 스토리텔러 역할을 한다.

앰배서더의 일환으로 성한빈은 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현에서 열리는 'KCON JAPAN 2026', 8월 14일부터 16일까지 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'KCON LA 2026'에 참석해 자리를 빛낼 예정이다.

뿐만 아니라 성한빈은 최근 스와로브스키의 코리아 앰배서더로 발탁되며 활동 스펙트럼을 한층 넓혔다. 글로벌 브랜드의 얼굴로 나서며, 음악을 넘어 패션·라이프스타일 영역까지 영향력을 확장했다.

이처럼 성한빈은 KCON과 스와로브스키를 대표하는 얼굴로 나서며, 무대와 브랜드를 아우르는 존재감을 공고히 하고 있다.

한편, 성한빈이 속한 제로베이스원은 오는 3월 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최하며 월드투어의 마침표를 찍는다.

