BTS 정국 심야 라이브 방송 화제… ‘무슨 일 있는 것 같은 정국 라이브’

방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 심야 라이브 방송에서 나온 발언과 행동이 화제가 되고 있다.

정국은 26일 새벽 3시 42분에 라이브 방송을 켰다. 방송은 약 1시간 28분 동안 진행되었다. 해당 라이브 방송에서 정국은 손가락 욕설, 영어 욕설(FXXK)과 함께 소속사에 대한 거침없는 발언으로 팬들의 우려를 샀다. 일부 팬들이 방송의 내용을 염려하며 라이브 방송을 중단할 것을 권유하자 정국은 “내가 왜 꺼, 라이브를”이라고 말하며 “이래라저래라 하지 말아 줬으면 좋겠으요∼”라고 답했다.

각종 커뮤니티에 올라온 ‘무슨 일 있는 것 같은 정국 라이브 #방탄소년단 #BTS’ 영상 초반 정국은 “이거 씨 왜 얘길 못 해?”라는 발언과 함께 담배를 힘들게 끊었다고 밝히며 “회사랑도 얘기가 된 것도 아니고”, “좀 답답해서 제가”, “솔직하고 싶은 사람입니다”라고 말하면서 답답한 심정을 토로했다.

옆에 있던 지인에게 손가락 욕설을 하는 모습도 포착되었다. 지인은 “내일 촬영이 중요할 것 같아”라며 정국을 말리는 듯한 모습을 보였지만, 정국은 “안 중요한데?”라고 대꾸하며 지인의 만류를 뿌리치는 모습을 보였다.

팬들의 반응은 극과 극으로 나뉜다. “인간적이다”, “많이 속상했겠지”, “힘들어 보이더라”, “안타깝다”와 같이 걱정과 우려를 담아내는 댓글이 있는가 하면, “철 좀 들어라”, “술 담배는 하지 말라”, “컴백을 앞두고 왜 그러냐” 등 라이브 방송에서의 언행을 지적하며 보다 성숙한 태도를 부탁하는 댓글도 있었다.

3월 20일 오후 1시 정규 5집 앨범 ‘ARIRANG’으로 컴백하는 BTS는 3월 21일 오후 8시 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’을 진행할 예정이다.

