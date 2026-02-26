‘컴백’ 피원하모니, 미니 9집 ‘UNIQUE’ 타이틀 포스터 공개

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 세계관 과몰입을 유발하는 타이틀 포스터로 본격 컴백 예열에 돌입했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 26일 0시 공식 SNS 채널을 통해 오는 3월 12일 발매되는 피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크) 타이틀 포스터를 공개했다.

전단지 형식으로 구성된 포스터에는 멤버들 각각의 초상과 함께 사라진 영웅 피원하모니를 찾는다는 내용이 담겨 있다. 그 위로 마치 도장처럼 찍힌 ‘UNIQUE’ 로고가 독특한 분위기를 자아내며 눈길을 끈다. 하루 앞서 오픈된 트레일러 영상이 이들을 찾아다니는 누군가의 시점에서 전개되었던 만큼, 그와 이어지는 타이틀 포스터가 몰입감을 선사한다.

신보 ‘UNIQUE’는 전작인 미니 8집 ‘DUH!’(더!)에 이어 피원하모니가 10개월 만에 국내에서 발매하는 앨범이다. 영웅 파업을 선언했던 ‘DUH!’의 서사와 연결성을 가진 앨범으로, 파업 이후 피원하모니의 고민과 성장, 귀환의 이야기를 담았다.

영화 같은 트레일러 영상과 컨셉추얼한 타이틀 포스터를 통해 독보적인 색깔을 예고한 피원하모니는 콘셉트 포토, 앨범 샘플러 등 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 더할 예정이다.

또한 컴백에 앞서 오는 3월 6~8일 서울 티켓링크 라이브 아레나에서 앙코르 콘서트 ‘P1ustage H : MOST WANTED ENCORE’(플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드 앙코르)를 개최하고 세 번째 월드투어의 대미를 장식한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

