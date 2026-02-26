이쯤되면 넷플릭스의 딸…‘장르 소화제’ 이이담

배우 이이담이 로맨스부터 미스터리 스릴러, 청춘물까지 무궁무진한 역량을 드러냈다.

이이담은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에 이어 ‘레이디 두아’, 넷플릭스 영화 ‘파반느’까지 각양각색의 캐릭터를 소화하며 폭넓은 스펙트럼을 증명하고 있다.

먼저, 2026년 시작을 알린 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서 PD 신지선으로 분해 당차고 개성 있는 캐릭터를 입체감 있게 완성했다. 무엇보다 새로운 사람과의 시작을 앞두고 고민하고 결심하는 인물의 감정 변주를 유려하게 담아내 로맨스에 핑크빛 기류를 불어넣었다.

그런가 하면 ‘레이디 두아’에서는 앞선 작품과는 정반대의 얼굴을 보여줘 모두를 놀라게 했다. 기저에 깔린 욕망이 수면 위로 올라온 순간, 180도 달라지는 이이담의 모습은 김미정 그 자체였다. 진짜와 가짜 그 경계를 모호하게 만들며 서사에 아슬아슬한 긴장감까지 부여한 것.

이어 영화 ‘파반느’에서 백화점 명품관 직원 ‘세라’로 분한 이이담은 김미정(고아성)과 이경록(문상민)의 연결 고리 역할을 해내며 극의 분위기를 환기했다. 특히, 이이담은 박요한(변요한)과 김미정, 이경록 세 사람의 관계에 큰 의미가 있음을 깨닫게 되며 변화를 맞이한 캐릭터를 탁월하게 그려냈다.

이처럼 이이담은 각기 다른 캐릭터를 안정적으로 구현해 낸 것은 물론 자신만의 색채를 뚜렷하게 보여주며 대세 배우의 반열에 올랐다. 이에 앞으로 배우로서 보여줄 무궁무진한 역량에 많은 이들의 기대가 더해진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

