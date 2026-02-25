‘아키텍트’, 클래스 케어 진행…플레이 스타일 확장

드림에이지의 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’(아쿠아트리 개발)이 클래스 케어 및 변경을 실시하며 플레이 경험 개선에 나선다.

25일 드림에이지에 따르면 아키텍트는 먼저 클래스 케어를 통해 클래스 간 전투 격차 완화와 특정 클래스 편중 현상 해소를 추진한다. 이용자 피드백을 바탕으로 다양한 플레이 스타일이 활성화될 수 있도록 개선 작업을 준비 중이다.

클래스 변경 시스템 도입도 준비하고 있다. 이용자는 플레이 스타일에 맞춰 직업을 자유롭게 전환할 수 있게 되며, 이를 통해 전략 선택의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

관련해 다양한 이벤트도 마련된다. 오늘부터 오는 3월11일까지 ‘버려진 땅’이나 ‘시간의 결계’, ‘심연의 전장’에서 마물을 처치하거나 주간 의뢰를 완료하면 4성 공용 주문서 선택 상자: 액티브 스킬, 3~4성 팬텀웨폰 소환상자, 상급 팬텀 웨폰 소환 상자 등을 보상으로 지급된다.

또 3월18일까지 총 14일간 게임에 접속한 일자에 따라 거인의 탑 핫타임 충전권, 심연의 전장 시간 충전석, 단조의 랜턴, 수확의 랜턴, 심연의 전장 시간 충전석 등이 제공된다.

국경일인 삼일절을 맞아 온타임 이벤트도 진행된다. 3월1일부터 2일까지 특정 시간에 게임에 접속하면 상급 코스튬 소환 상자, 정제된 재료 상자, 강화석 선택 상자 등을 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

