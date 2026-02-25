검은사막, 봄맞이 감사제 시작 “다양한 펄 아이템 지급”

펄어비스가 특별 감사제를 통해 검은사막 모험가에 다채로운 아이템을 선물한다.

펄어비스는 검은사막 ‘봄맞이 감사제’ 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

봄맞이 감사제는 검은사막 모든 모험가를 대상으로 봄을 맞아 다양한 ‘펄 아이템‘을 포함한 대규모 보상을 지급하는 이벤트다. 모험가는 채팅을 통한 이벤트 참여를 비롯해 특별 인장을 모으는 이벤트, 핫타임 등 다양한 방법으로 보상 획득이 가능하다.

모험가들에게 감사의 의미를 담아 마련한 봄맞이 진주 아이템 획득 이벤트를 마련했다. 모험가는 다음달 11일까지 1차, 3월24일까지 2차로 나눠 게임 접속, 사냥, 채집, 낚시, 월드 우두머리 처치를 통해 각각 이벤트-봄을 담은 진주, 이벤트-봄을 머금은 진주를 얻을 수 있다. 두 아이템은 펄을 사용해 구매 가능한 아이템들도 보상으로 획득이 가능하다.

또 모험가는 통합 재화 창을 이용해 궁극의 프리미엄 강화 상자, 천마의 뿔피리(영구), 초월의 프리미엄 강화 상자, 달콤한 여정 패키지, 탑승물 기술 확정권, 이벤트-밸류 패키지(15일), 감사한 마음의 프리미엄 의상 상자 최대 6개, 오블리비언 의상 상자, 산들 의상 상자 등 의상 상자도 풍성하게 얻을 수 있다.

모험가는 3월11일까지 핫타임 이벤트를 통해 게임 접속 시 전투 경험치 1000%, 기술 경험치 400%, 생활 경험치 100%, 아이템 획득 확률 100% 추가 효과를 받는다. 주말 동안 채팅창 키워드 입력을 통해 보상을 제공하는 이벤트 주말엔 검사데이 이벤트도 다시 선보였다. 1차, 2차에 나눠 해당 기간 동안 봄맞이 감사제 검사데이 키워드를 외침권을 사용해 채팅창에 입력 시 크론석을 총 2000개 획득할 수 있다.

신규 및 복귀 모험가를 위한 신규 접속 보상 이벤트도 시작한다. 신규 모험가는 게임 접속일에 따라 반려동물-해태 3세대, 환(X) 투발라 방어구 강화 지원 상자 등을 받을 수 있으며, 복귀 모험가는 밸류 패키지(3일), 이벤트-꿈꾸는 모험 상자 등을 받는다. 이벤트-꿈꾸는 모험 상자는 개봉 시 역류한 가모스의 심장, 벨의 심장을 비롯해 데보레카 액세서리도 확률에 따라 획득 가능하다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

