‘단종대왕님’ 박지훈, 유퀴즈 ‘독기를 품고’ 특집 출연

25일 오후 8시45분 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈) 332회는 ‘독기를 품고’ 특집으로 진행된다. 38kg을 감량하며 고도 비만을 벗어난 의사 장형우 교수와 함께 발리에서 진정한 나를 찾은 걸그룹 포미닛 출신 허가윤, 스노보드 메달리스트 김상겸 선수, 단종 신드롬을 일으킨 영화 ‘왕과 사는 남자’의 박지훈이 출연한다.

118kg 고도 비만에서 38kg를 성공적으로 감량해 고도 비만을 탈출한 심장혈관 흉부외과 전문의 장형우 교수는 유퀴즈에서 다이어트 일대기를 솔직 담백하게 풀어놓는다. 8세 때부터 과체중이었던 장 교수는 서울대 의대 공부보다 살 빼기가 더 힘들었던 고충을 토로하며 황제 다이어트, 저탄고지, 간헐적 단식 등 다양한 감량 시도 경험과 후기를 공유한다. 키 178cm에 42인치 바지를 입을 정도로 고도 비만이었던 장 교수의 감량과 요요를 반복했던 고된 시절, 최후의 수단으로 위의 2/3를 절제하는 위소매절제술까지 감행한 경험담이 공개될 예정이다.

또 걸그룹 포미닛의 메인 보컬 출신 허가윤이 발리에서 3년 차 일상을 보내고 있는 근황을 공개한다.

허가윤은 발리에서 진정한 ‘나’를 찾을 수 있었던 비결과 함께 발리로 떠날 결심을 하게 된 계기인 33세에 갑작스럽게 세상을 떠난 오빠에 대한 눈물 어린 고백을 털어놓는다. 커다란 상실을 겪은 이후 삶을 바라보는 시선이 어떻게 바뀌었는지, 발리에서 어떻게 건강하고 여유로운 일상을 통해 ‘현실판 모아나’로 다시 태어난 허가윤의 진솔한 이야기를 직접 들을 수 있다. 14살 어린 시절부터 연습생 생활을 시작한 허가윤은 학교 폭력으로 인했던 청소년기의 고통, 그러나 가수라는 꿈을 이루기 위해 묵묵히 버틴 과정, 포미닛 해체 이후 배우로 전향하면서 겪은 좌절과 함께 약 7년간 이어진 폭식증, 강박에 대해서도 모두 가감 없이 고백할 예정이다.

스노보드 국가 대표 선수 김상겸 선수와 그의 아내도 함께 출연하여 네 번째 도전 만에 은메달을 획득한 김상겸 선수의 3전 4기 감동 도전 스토리를 전한다.

김상겸 선수의 은메달은 한국이 딴 400번째 메달이다. 메달에 얽힌 다채롭고 황당한 비하인드와 함께 과거 한국 최고 유망주로 주목받았으나 국가 대표에서 탈락하게 되면서 겪은 고통스러웠던 시간, 생활고에 관해 이야기한다. 특히 생활고를 겪으면서도 오직 꿈을 이루기 위해서 일용직 막노동까지 마다치 않았던, 말 그대로 뼈를 깎는 노력도 공개될 예정이다.

600만 관객 흥행으로 ‘단종 신드롬’을 일으킨 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배우 박지훈도 유퀴즈에서 만나볼 수 있다.

조선의 6대 왕 단종 이홍위 역을 맡은 박지훈은 단종의 환생이라는 아낌없는 찬사를 들으며 관객의 마음을 사로잡았다. 영화 촬영 도중 있었던 다양한 비하인드 스토리와 함께 가식적 태도 없이 솔직담백 소탈했던 유해진과의 비하인드, 박지훈을 ‘단종대왕님’이라고 부르는 가족들의 이야기에 더불어 유배 과정을 생생하게 표현하기 위해 두 달 동안 하루에 사과 1개만 먹으며 15kg을 감량한 극적인 다이어트 비화까지 고백한다.

